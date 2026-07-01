Словакия ще съживи алуминиев завод, който преди време беше водещ производител в Европа

Словакия ще съживи производството си на първичен алуминий в завод, който преди време беше един от най-големите производители на метала в Европа, предава Bloomberg.

Страната ще започне да включва пещите в завода за производство на алуминий Slovalco към началото на август и септември, съобщи премиерът Роберт Фицо, след като правителството подписа споразумения за подкрепа и доставка на енергия с компанията.

Заводът, чийто мажоритарен собственик е норвежката компания Norsk Hydro, спря работа през 2022 г., след като нарастващите цени на тока в Европа и разходите за въглерод тласнаха сектора на производството на алуминий в региона в криза.

„Slovalco има потенциала да възстанови значителна част от местното производство на първичен алуминий на ЕС“, заяви Фицо и добави, че заводът е бил подложен на сурово изпитание поради високите цени на енергията.

Цените на алуминия нараснаха с близо 50% спрямо дълбините на енергийната криза, като покачванията през последно време бяха породени от сътресенията в Близкия изток, който съставлява близо 10% от световните доставки. Но ръстовете се охладиха през последните няколко седмици, след като притокът на плавателни съдове през Ормузкия проток се възобнови. Фючърсите в Лондон все още са нагоре с около 3% тази година след скока със 17% през 2025 г.

Купувачите на алуминий в Европа пострадаха сериозно заради нарушаването на доставките от войната. Заводите в Близкия изток изиграха важна роля в подкрепата на Европа да преодолее недостига на предлагане след енергийната криза, но доставките от региона намаляха в първите фази на войната поради преките атаки срещу производствените заводи и практическото спиране на корабоплаването през Ормузкия проток.

Правителствената подкрепа за Slovalco ще дойде чрез нова програма за държавна помощ за енергийноинтензивни компании, финансирана от приходите от емисии вместо от средства на данъкоплатците. Част от тези пари ще бъдат насочени към рестартиране на производството, заяви Фицо.

Slovalco планира да инвестира 100 млн. евро, за да възобнови дейностите в завода, като се очаква производството да започне през четвъртото тримесечие на 2026 г. Компанията си е осигурила и 10-годишен договор за доставка на ток с държавната компания Vodohospodarska Vystavba.

Slovalco стана една от основните теми в критиките на Фицо към климатичните политики на ЕС, които повишиха разходите и подкопаха конкурентоспособността за някои сектори. Преди време заводът съставляваше 17% от производството на алуминий на блока, според данни на словашкото правителство, а Фицо заяви, че затварянето му е засилило зависимостта от вноса на метала от Китай.

Енергоинтензивните индустрии – от производството на торове, до производството на химикали и стомана, бяха изправени пред сходен натиск в ЕС. Словакия настоява Европейската комисия да реши проблема, а Фицо заяви, че компанията признава проблема, но все още не е дала конкретни предложения, които могат да помогнат на Словакия да рестартира производството. Това е трудно, колкото възобновяването на производството на първичен алуминий в завода Зиар над Хроном на Slovalco.

„Нека историята за Slovalco се превърне в учебникарски пример за това какво могат да причинят твърде амбициозните климатични цели на словашката промишленост“, заяви той.