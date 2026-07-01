Продажбите на BYD растат за втори пореден месец, подкрепени от износа

Китайският производител на електрически превозни средства BYD отчете втори пореден месец на растеж на глобалните продажбите през юни, тъй като скокът в износа компенсира слабото търсене на вътрешния пазар, съобщава Ройтерс.

Общите продажби на компанията се увеличават с 5,5% спрямо юни 2025 г. до 403 472 превозни средства. През май продажбите на BYD нараснаха с 0,3% на годишна база след осем поредни месеца на спад.

За сравнение, един от основните конкуренти на компанията в Китай, Leapmotor, отчете 95% увеличение на продажбите през юни до 93 376 превозни средства.

Продажбите на BYD в чужбина скачат с 94,7% до 175 349 превозни средства, което спомогна за смекчаване на охладеното търсене в Китай, където продажбите спадат с 22%, удължавайки негативната серия, започнала през май 2025 г.

Най-големият конкурент на Tesla при електромобилите е близо до решение за втория си европейски завод след фабриката в Унгария. На годишното събрание на акционерите на BYD в Шънджън през миналия месец, председателят Уан Чуанфу заяви, че иска компанията да се превърне в най-големия автомобилен производител в света в рамките на пет години, опитвайки се да успокои инвеститорите след рязък спад в цената на акциите.

Уан посочи силния растеж при износа и технологичния напредък, включително подобренията при батериите и възможностите за бързо зареждане, като ключови двигатели на тази амбиция.

BYD не е единствената компания, която страда от спад в цената на акциите. Производителите на електрически превозни средства като Leapmotor, Li Auto и Xiaomi също са подложени на натиск на фона на засилващата се ценова конкуренция и отслабващите перспективи за търсенето.

Продажбите на вътрешния пазар са помрачени от отслабващата политическа подкрепа след намаляване на субсидиите за покупка на електромобили, продължителния спад на пазара на недвижими имоти, който свива богатството и разклаща допълнително доверието на домакинствата.

Очаква се продажбите на автомобили в Китай, най-големият автомобилен пазар в света, да паднат с 11% тази година, което е рязък контраст с прогнозирания по-рано спад от 1%, показват оценки на Китайската асоциация за леки автомобили

По-ранен анализ показа, че износът на BYD в периода януари-май е нараснал с 65% спрямо същото време на предходната година, като Бразилия, Великобритания и Австралия се очертават като най-големите пазари, подпомогнати от относително ниските търговски бариери.

Investor.bg припомня, че BYD навлезе официално в България в края на март, когато компанията представи своя първи шоурум в София чрез партньорство с Esco Automotive Ltd. Производителят планира да разшири дилърската си мрежа до пет обекта в страната до края на 2026 г., включително в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново.