Повторното отваряне на Ормузкия проток залива петролните пазари с доставки

Петролният пазар е внезапно залят от предлагане заради ускореното превозване на товари през Ормузкия проток след споразумението между САЩ и Иран за отваряне на водния път.

И преди да бъде постигната сделката, комбинацията от освобождаване на стратегически запаси, срив в търсенето от водещия купувач Китай и значителен брой танкери, които се промъкваха „на тъмно“ през протока от Персийския залив, допринесоха за свръхпредлагането на някои ключови пазари, казват търговци, цитирани от Bloomberg.

Сега пазарите на петрол в Европа и Азия са под натиск, тъй като купувачите са залети с оферти за товари. Един от най-драматичните примери е с анголския суров петрол - вид, който обикновено се купува от Китай. Сега той се продава с най-големите отстъпки от повече от десетилетие, които в някои случаи достигат близо 10 долара за барел под световния бенчмарк Dated Brent.

В по-широк план търговците казват, че някои китайски рафинерии всъщност предлагат петролни товари за продажба, което е рязък обрат на нормалните потоци.

Отстъпките в Ангола показват как световният физически пазар на петрол се е променил само за няколко месеца от значително свиване до признаци на свръхпредлагане. Близкоизточният суров петрол се търгува от средата на месеца в меча контанго структура (цената на фючърсните договори с бъдещ падеж е по-висока от текущата спот цена, б.ред.). Това е твърд сигнал за свръхпредлагане.

Глобалният бенчмарк Брент се обърна в сряда. Ден по-късно цените на неговите фючърси изтриха всичките си ръстове от началото на войната.

„Всъщност получавате отстъпка за закупуване на барел сега спрямо барел утре“, коментира Даан Струйвен, съръководител глобални стоки в Goldman Sachs Group Inc., в интервю за Bloomberg TV. По думите му повторното отваряне на протока „върви добре и бързо“.

В началото на април цената на най-важния физически бенчмарк за петрол в света, Dated Brent, надхвърли 140 долара, като достигна най-високото ниво в историята. Скокът беше подкрепен от паническото купуване от преработватели по целия свят заради войната с Иран. Сега същият този индикатор е намалял приблизително наполовина по стойност и е близо до същото ниво, на което беше, когато войната започна.

Спадът върна перспективата за значително свръхпредлагане, което се очакваше да доминира на петролните пазари тази година. Международната агенция по енергетика (МАЕ) миналата седмица прогнозира значителен излишък през 2027 г.

Въпреки това, голяма част от успеха на петролния пазар в решаването на проблема с прекъсването на доставките през Ормузкия проток се дължи на запасите, които ще трябва да бъдат попълнени. Това потенциално ще погълне част от свръхпредлагането.

Графика: Bloomberg

Още преди временното мирно споразумение между САЩ и Иран милиони барели на ден започнаха да се промъкват на световните пазари, включително доставки от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт, с помощта на американските военни. ОАЕ бързо увеличиха „тъмните“ доставки по време на войната, а МАЕ изчисли тази седмица, че общият износ на петрол на страната достига почти 85% от нивата отпреди войната до началото на юни, преди споразумението за по-формално отваряне на пролива.

Преди подписването на споразумението между САЩ и Иран поне един търговец, който е участвал активно в „тъмните“ транзити, коментира лично, че се оттегля от сложната и скъпа търговия, защото петролът не е необходим.

В дните след това потоп от задържан петрол си проправи път навън. Иран изнесе 30 млн. барела за Азия в дните преди САЩ да издадат 60-дневен лиценз, позволяващ продажбите на петрол на международния пазар. Компании, които преди това не са преминавали по водния път – включително саудитският танкерен гигант Bahri, са заети с изваждането на задържаните барели.

През последните седмици ОАЕ продадоха около 60 млн. барела суров петрол, произведен в Персийския залив, в серия от търгове за следващите месеци, като всеки път добавяха допълнителен натиск върху цените на петрола от Близкия изток.

В резултат на това милиони барели, които обикновено биха били предназначени за Азия, сега се насочват към Европа. Bloomberg съобщи по-рано, че най-малко шест супертанкера, които превозват общо 12 млн. барела суров петрол от ОАЕ и Оман, ще пристигнат в Европа следващия месец.

Гигантската рафинерия Данготе в Нигерия също прие доставки от ОАЕ за първи път, което подчертава как увеличението на доставките трябва да бъде посрещнато от нови пазари.

Опасно ниските нива на запасите в някои части на света правят пазара изключително уязвим от сътресения и нови смущения. Запасите от суров петрол в САЩ, включително стратегическите резерви, в момента са на най-ниското ниво от 1984 г. насам. Запасите в ключовия център Кушинг също са близо до оперативните минимални нива. Резултатът е по-високи цени в САЩ спрямо останалия свят, което ограничава търсенето на износ.

На други места обаче има много признаци на краткосрочна слабост. На пазара в Северно море се търгува с отстъпка от фючърсите на Брента тази седмица – знак, че предлагането в региона, който задава световния бенчмарк, е изобилно. Продажбата на дериватни договори е доминирана от търговски къщи и физически петролни компании през последните дни, според данни, събрани от Bloomberg.

Анголските сортове, които често са със средна плътност и подобни на потопа от барели, идващи от Персийския залив, са под най-силен натиск.

„Азиатските рафинерии вече са добре снабдени до август, а бързо освободените барели от Ормузкия проток изтласкват балансите, без Китай да се съобразява с търсенето“, посочва Джун Гох, старши анализатор на петролния пазар в Sparta Commodities.