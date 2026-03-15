Бахрейн започва поетапно свиване на производството в най-големия завод за алуминий в света

Aluminium Bahrain започна поетапно спиране на производството в най-големия в света металургичен завод на едно място, като задълбочи сътресенията, които разтърсиха сектора и повишиха цените в условията на войната в Близкия изток, предава Bloomberg.

Компанията, позната като Alba, съобщи, че е предприела затваряне на три производствени линии, които заедно съставляват 19% от общия ѝ производствен капацитет от 1,6 млн. тона на година. Спирането на дейността ще ѝ позволи да запази наличностите си на суровини и продължи дейността в други части на завода в момент, когато преминаването по море през Ормузкия проток е засегнато, съобщи компанията.

Намаляването на дейността от Alba е поредното събитие в сътресенията, които засегнаха сектора на алуминия в света, като производителите са изправени пред ръст на цените, а търговците очакват повсеместно блокиране на предлагането. Цените на Лондонската борса за метали нараснаха до най-високото ниво от 2022 г. насам.

Цената на алуминия достигна най-високото си ниво от 2022 г. – войната в Иран предизвика сътресения в сектора. Графика: Bloomberg LP

Подобно на други алуминиеви заводи в Близкия изток, държавната компания Alba трябва да се справя с нарушения в износа на алуминий и с вноса на суровина – алуминиева руда, поради блокадата на корабоплаването през Ормузкия проток. Alba спря продажбите на клиенти по-рано този месец, а Катар беше принуден да спре част от производството на алуминий поради недостиг на природен газ.

Bloomberg съобщи в петък, че индийската компания Hindalco Industries е уведомила клиентите си, че спира продажбите на екструдирани алуминиеви изделия поради нарушаваето на доставките на газ. Hindalco съобщи в неделя, че производството на екструдирани изделия продължава, но обявяването на форсмажорни обстоятелства от някои от газовите му доставчици може да се отрази на продажбите в този сегмент от бизнеса.

Алуминият е най-широкоразпространеният индустриален метал след стоманата, но през последните години пазарът периодично е разтърсван от сътресения в доставките. Той е застрашен от уязвимости в сложната мрежа от бокситови мини, рафинерии за алуминиева руда и алуминиеви заводи, които снабдяват производители по целия свят, често с високоспециализирани продукти, които не могат лесно да бъдат заменени.