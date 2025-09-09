Канадски алуминий наводнява Европа заради високите мита в САЩ

Производителите на алуминий в Квебек изпращат по-голяма част от продукцията си, използвана за направата на консервни кутии и автомобилни части, в Европа, тъй като американските мита правят доставките им по-скъпи за американски клиенти, съобщава Bloomberg.

Американският пазар е формирал 78% от износа на алуминий от канадската провинция през второто тримесечие спрямо 95% през първото тримесечие. Делът на Европа е нараснал до 18% от едва 0,2%, посочва S&P Global Market Intelligence.

Данните са най-новият показател за разрушителното въздействие на митата върху силно интегрирания пазар на Северна Америка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп първо възстанови 25% мито върху вноса на алуминий през март, а след това удвои налога през юни.

Разположените на голяма площ преработвателни заводи, собственост на Rio Tinto Group, Alcoa Corp. и Aluminerie Alouette Inc., означават, че Квебек държи около 90% от капацитета за производство на алуминий в Канада, като САЩ са естественият купувач на провинцията поради близостта си.

Rio Tinto отказа да предостави данни за доставките. Bloomberg съобщи миналия месец, че компанията е ограничила износа за САЩ и вместо това е започнала да купува доставки от конкуренти и да ги препродава на американски клиенти поради митата, наложени от Белия дом.

Alcoa обяви във финансовия си отчет за второто тримесечие, че е пренасочила около 100 хил. тона алуминий от Канада към дестинации, различни от САЩ, например Европа, но не коментира по-подробно при запитване.

Alouette, най-голямата топилня на алуминий в Северна Америка, която е 40% собственост на Rio, е изпратила 57% от продукцията си в Европа през второто тримесечие. През първото тримесечие този процент е бил едва 4%.

„Акционерите продължават усилията си да разработят нови алтернативи за смекчаване на ефектите от настоящата ситуация и поддържане на дългосрочната конкурентоспособност на Aluminerie Alouette“, заяви компанията.

За канадските производители Европа е предложила буфер срещу губещия американски пазар през лятото, заяви Жан Симар, председател на Алуминиевата асоциация на Канада, пред репортери в Монреал в понеделник.

„Решението е лесно. Изпращате всичко, което можете, в Европа“, казва той. „С покачването на цените в САЩ може да се очаква металът да се върне на американския пазар“, добавя той.

Митата на Тръмп тласнаха цените на алуминия в САЩ значително над световните нива. Така наречената премия за Средния Запад на САЩ – сумата, добавена към световните ценови референтни стойности за доставка на метала в този регион – скача с 82% от началото на юни.

В Европа складовата премия в Ротердам спадна от 14,3% на Лондонската борса за метали в началото на годината до 9,1% миналата седмица поради увеличеното предлагане, според Platts.

„Интересува ме дали това е парадигмена промяна в начина, по който ще протича търговията, или просто краткосрочен ефект“, коментира Джейсън Каплан, анализатор на цветни метали в S&P Global. „Всъщност притеснението е, че китайски материали ще бъдат пренасочени към Европа. Но всъщност може би става дума за канадски суровини", заключава той.