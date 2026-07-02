Основните щатски индекси започнаха юли колебливо

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна рекорден връх, след което отстъпи от него в сряда, а технологичният Nasdaq Composite изпита затруднения заради спадовете при производителите на чипове, предава CNBC.

Индексът с 30 компании отписа 13,96 пункта и завърши деня на ниво от 52 305,24 пункта. По-рано по време на сесията Dow достигна нов връх в хода на търговията от 52 742,66 пункта, след което отстъпи, тъй като Caterpillar, която се възползва от изкуствения интелект, отбеляза спад от почти 7%.

Широкият измерител S&P 500 се понижи с 0,22% до ниво от 7483,23 пункта. Nasdaq Composite отбеляза спад от 0,66% до 26 040,03 пункта. Технологичният измерител се оцвети в червено, тъй като инвеститорите загърбиха производителите на полупроводници, прибирайки печалбите, след като редица компании отбелязаха ръст от над 80% през първото полугодие на 2026 г.

Книжата на Micron поевтиняха с 10%, въпреки че компанията все още постига ръст от над 260% от началото на годината. Цената на акциите на Sandisk също се понижи с над 10%, но компанията все още е нагоре със 750% през 2026 г.

Книжата на Nvidia и Broadcom също поевтиняха със съответно около 1% и 2% по време на сесията.

Основните щатски индекси записиха силно начало на 2026 г. През първите шест месеца на годината Dow се покачи с 8,9%, като постигна най-доброто си представяне за полугодие от 2021 г. насам. Широкият измерител S&P 500 напредна с 9,6%, а Nasdaq прибави 12,8 на сто. Индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 се повиши с близо 22% и записа най-доброто си представяне за първото полугодие от 1991 г. насам.

Други големи технологични компании в Nasdaq отбелязаха спад. Но книжата на Meta Platforms поскъпнаха с близо 9%, след като компанията съобщи, че ще започне облачен бизнес и ще продава прекомерна изчислителна мощност. Този ход може да повиши приходите ѝ. Цената на акциите на Microsoft и Apple също се покачи със съответно 3% и почти 2%.

Трейдърите следяха и Федералния резерв, след като председателят Кевин Уорш говори на конференция на Европейската централна банка в Португалия. Макар че не очерта насоки за паричната политика на предстоящото заседание този месец, той заяви: „виждаме, че цените са твърде високи“.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,481% и 4,974%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, прибави 0,21% до 101,402 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,138 и 1,328 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 162,54 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола намаля, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран в Катар вървят добре.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 1,9% до 71,57 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI отписаха 1,3% до 68,58 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за август поскъпнаха с 1,6% до 4103,10 долара за тройунция.