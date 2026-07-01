Индексите на БФБ затвориха разнопосочно в сесията в сряда

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха разнопосочно в сесията в сряда, а оборотът достигна 4,3 млн. евро, основно от сегмента за търговия с облигации.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,09% до 1257,52 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,21% до 216,95 пункта. Индексът BGTR30 отписа 0,37% до 1057,41 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,51% до 233,17 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,49% до 115,78 пункта.

От акциите с най-голям оборот е „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) – с над 141,8 хил. евро, следвана от „Еврохолд България“ със 123,2 хил. евро, „Формопласт“ с почти 78 хил. евро, „Шелли груп“ с 38 хил. евро и „Софарма“ с 21,8 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 21 сделки, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 16, „Холдинг Варна“ с 15, „Софарма“ с 13, „Химимпорт“ с 12 и „Уайзър Технолоджи“ с 11.

От акциите в състава на SOFIX тези на „УайзърТехнолоджи“ поевтиняха най-силно, с 2,58%, следвани от ПИБ с със спад от 1,25% и „Еврохолд България“ с 0,88%. Същевременно акциите на ФНИБ поскъпват най-силно от компонентите на индекса – с 3,03%, следвани от „Сирма груп холдинг“ с 1,64% и „Холдинг Варна“ с 1,59%.

„Зърнени храни България“ е най-губещата акция от BGBX40 със спад от 6,67%, следвана от „Елана агрокредит“ със спад от 5,5% и „Агрия груп холдинг“ с 3,85%. ФНИБ е най-печелившата акция от индекса, следвана от „Сирма груп холдинг“ и „София комерс-Заложни къщи“ с 1,63%.

От индекса beamX акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поскъпнаха с 2,68%.