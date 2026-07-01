К. Караиванова: Предвидимостта на финансовата среда зависи от диалога между БНБ и банките

Предвидимостта на финансовата среда зависи в огромна степен от характера на диалога между централната банка и банковата общност. Този коментар прави Карина Караиванова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“ в най-новото издание на Асоциацията на банките в България.

Според нея финансовата система функционира най-ефективно тогава, когато институционалните механизми на БНБ срещнат пазарната отговорност и ангажират в пълна степен капацитета на търговските банки.

По думите ѝ въвеждането на еврото, което преформатира икономическата реалност в България, е добър пример за това. Караиванова посочва, че операцията по първоначалното зареждане (front-loading) и последващото подзареждане (sub-front-loading) с евробанкноти и монети, паралелно с мащабния процес по изтегляне на националната валута от обращение, е наложило изграждането на изцяло нови емисионни и логистични схеми.

Подуправителят на централната банка изтъкна, че с внедряването на новата нормативна уредба и по-конкретно на Наредба № 45 на БНБ за провеждане на операциите на паричната политика, се поставят изцяло нови стандарти за рефинансиране, управление на минималните задължителни резерви и обезпеченията.

Караиванова подчертава, че ефективността на емисионните процеси и гладкото провеждане на операциите по паричната политика в рамките на новата регулаторна рамка на Наредба № 45 зависят пряко от обратната връзка от търговските банки и тяхната готовност да управляват ресурсите си в новите пазарни условия.

Тя смята, че като пълноправен член на еврозоната България ще се изправи пред следващата вълна от мащабни предизвикателства. „На ниво Европейска централна банка и Евросистема в момента се разработват и реализират няколко стратегически проекта с дългосрочно трансформиращо значение за финансовия сектор“, коментира подуправителят на БНБ.

Тя съобщава, че тече подготовката и бъдещото внедряване на цифровото евро (Digital Euro), работи се по инициативите, свързани с окончателното оформяне на Съюза на спестяванията и инвестициите (The Savings and Investments Union), които изискват сериозна технологична, правна и оперативна подготовка от страна на целия банков сектор.

„Тези проекти не са абстрактно бъдеще – те се случват сега и ще променят начина, по който функционират плащанията и финансовото посредничество в Европа. За да бъдат тези стратегически проекти успешни за българския пазар, ние ще имаме нужда от същата рецепта, която ни донесе успех при въвеждането на еврото – споделена отговорност, висока лидерска ангажираност и активна кооперативност между регулатора и търговските банки“, съветва Карина Караиванова.