БНБ намали нивото на антицикличния буфер на 2,25% през третото тримесечие на 2027 г.

Българската народна банка (БНБ) намали нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, на 2,25% през третото тримесечие на 2027 г., съобщиха от централната банка.

Преди три месеца банковият регулатор определи по-високо ниво на референтния индикатор към кредитни рискови експозиции – 2,5% за второто тримесечие на следващата година, след като от 1 октомври 2023 г. 14 поредни тримесечия нивото му остана 2%.

Решението е взето в съответствие с Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

Към края на първото тримесечие на тази година съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на БНБ методология, възлиза на 78,3%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (15 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

В БНБ отчитат, че през първото тримесечие на годината кредитната активност остава повишена на фона висока ликвидност и благоприятни условия за финансиране на банковата система и присъединяването на страната към еврозоната.

Устойчивите условия на пазара на труда, нарастващите доходи и текущите лихвени проценти по жилищните кредити, които са на историческо ниски нива, продължават да подкрепят кредитното търсене от страна на домакинствата, констатират в централната банка. И преценяват, че стабилната капиталова позиция на банковия сектор и високата ликвидност подкрепят способността му да предоставя кредити.

Съществен допринасящ фактор е и наблюдаваният устойчив ръст на депозитите. След подчертано високия темп на нарастване на финансирането от резиденти в месеците, предхождащи въвеждането на еврото в България, през първото тримесечие на тази година то продължава да расте с по-бавни темпове.

От БНБ посочват, че външната среда се характеризира с допълнително повишение на глобалната несигурност, настъпило с началото на войната в Близкия изток, изразено в силно нарастване на цените на енергоносителите и свързаните с тях вторични ефекти.

Проявлението и въздействието на повишените рискове остава трудно предвидимо по отношение на ефекта върху финансовите пазари, цените на основни суровини и енергийни продукти, подчертава в анализа си централната банка.

Нивото на антицикличния капиталов буфер от 2,25% подкрепя капиталовата позиция на банковата система и е предпоставка за съхраняване устойчивостта на банките в условията на интензивен кредитен растеж и повишена глобална несигурност.