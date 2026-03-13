Карина Караиванова-Ганозова зае мястото на Андрей Гюров като подуправител на БНБ и ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ). Тя ще е с мандат шест години и беше предложена за поста от управителя на централната банка Димитър Радев. Депутатите гласуваха със 101 гласа "за", 28 гласа "против" и 16 гласа "въздържал се".

Единственото изказване направи депутатът от „Продължаваме промяната“ –„Демократична България“ Мартин Димитров, който заяви, че не трябва да се слага подуправител от парламент, който се разпуска до броени дни, в последните си часове, дори „секунди“, а изборът трябва да направи следващото Народно събрание с по-високо обществено доверие и с по-висока легитимност. Въпреки това парламентът подкрепи избора с гласовете на ГЕРБ, "Има такъв народ" и ДПС - Ново начало.

Припомняме, че Карина Караиванова - Ганозова беше изслушана вчера в парламентарната Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, като заяви, че не би поела поста на служебен премиер и подчерта, че през цялата си професионална кариера е работила независимо и при спазване на законите. Тя заяви пред депутатите, че ако бъде избрана, ще продължи управленския и оперативния модел на управление "Емисионно", така че прилагането на паричната политика на Европейската централна банка в България да бъде пълно и своевременно.

"Основната ми цел ще бъде управление "Емисионно" да бъде модерна структура, интегрирана в Евросистемата, с висока оперативна ефективност и управление на резервите съгласно най-добрите европейски практики", заяви тя.

В концепцията си като ръководител на управление „Емисионно“ на БНБ тя посочва, че до 12 месеца централната банка трябва да придобие пълна стандартизация с паричната политика на ЕЦБ, а за три години да се постигне децентрализация на процесите. Така, според нея, ще се постигне оперативна устойчивост. Приоритет в дейността ѝ ще е качествено управление на резервите на БНБ.

Караиванова-Ганозова беше председател на Комисията за финансов надзор. Тя има над 20 години професионален опит на ръководни позиции в българската държавна администрация и в международни институции. Била е представител на България в борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, както и зам.-министър на финансите.