Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ

Карина Караиванова е номинирана за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“, съобщи на сайта си централната банка.

Номинацията направи управителят на БНБ Димитър Радев след решение на Народното събрание от 25 февруари за откриване на процедура за избор на подуправител в съответствие с Конституцията България и Закона за Българската народна банка.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Караиванова трябва да представи документи, с които да докаже, че има завършена степен най-малко "магистър" и че е професионалист в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

След като бъде допусната по документи, тя ще бъде изслушана във финансовата комисия към Народното събрание, а след това кандидатурата ѝ ще бъде гласувана от парламента.

Припомняме, че БНБ няма отделен подуправител за "Емисионно" от юли 2024 година, когато управителният съвет на банката отстрани Андрей Гюров от поста му. Все още продължават съдебните спорове по казуса, но Гюров напусна официално централната банка, като зае поста служебен министър-председател в средата на февруари тази година.