Подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да стане служебен премиер

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров е готов да стане служебен премиер.

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия“, каза Гюров след срещата си с президента Илияна Йотова във връзка с назначаването на служебен кабинет.

Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори, поясни той.

"Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равноотдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията", допълни Гюров.

Във връзка с юридическите казуси около него, Гюров припомни, че административният съд вече отмени решението на Комисията за противодействие на корупцията, което беше основание за отстраняването му от Управителния съвет.

Подуправителят на Българската народна банка Петър Чобанов каза, че не би приел да бъде служебен премиер. „Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля“, каза той след срещата си с президента Илияна Йотова.

Подуправител на БНБ - Радослав Миленков, заяви, че поради многото си професионални ангажименти няма да приеме поста на служебен министър-председател. Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не е изненада. Като основен мотив за отказа си Миленков посочи ангажиментите си към Европейската централна банка. Той напомни, че ръководи управленията „Банков надзор“ и "Емисионно" в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.

След вчерашните разговори с председателя на парламента Рая Назарян и нейния отказ за поста, днес президентът провежда срещи с четиримата представители на БНБ.

По-рано днес, в рамките на консултациите за служебен министър-председател при президента, управителят на Българската народна банка Димитър Радев отказа да стане служебен премиер, а по-късно отказаха и двама от подуправителите на централната банка - Петър Чобанов и Радослав Миленков.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с омбудсмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.