IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Управителят на БНБ също отказа да бъде служебен премиер

Димитър Радев заяви, че ако приеме, това би довело до дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ

12:22 | 28.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане служебен министър-председател. Това заяви самият той след срещата си с президента Илияна Йотова.

Димитър Радев излезе от президентството и обяви, че е провел конструктивен разговор с фокус върху назначаването на служебен премиер, но е отказал да заеме поста.

Той припомни, че неведнъж е заявявал позицията си.

„Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в Европейската централна банка (ЕЦБ). Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер", коментира още Димитър Радев.

По думите му законовата рамка и ролята на банката не предполагат политически функции.

След вчерашните разговори с председателя на парламента Рая Назарян и нейния отказ за поста, днес президентът провежда срещи с четиримата представители на БНБ.

В рамките на конституционната процедура държавният глава ще разговаря днес и с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

В четвъртък и петък Илияна Йотова ще продължи процедурата и с омбудсмана Велислава Делчева и заместника ѝ Мария Филипова, с представителите на Сметната палата - Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Всички консултации с кандидатите ще приключат до 30 януари.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:23 | 28.01.26 г.
БНБ политическата криза избори 2026
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
Big Stan
преди 8 минути
Айде няма нужда бъдещи клиенти на прокуратурата да стават премиери!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още