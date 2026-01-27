Рая Назарян потвърди пред Йотова отказа си да стане служебен премиер

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след срещата с президента Илияна Йотова в рамките на разговорите за сформиране на служебен кабинет.

Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство, като първо с държавния глава говори Рая Назарян. Срещата започнa преди обяд и след нея стана ясно, че Назарян не приема да заеме длъжността служебен премиер.

Срещата между двете остана затворена за медиите.

Рая Назарян няколко пъти вече заяви, че ще откаже да оглави временно правителство. Днес тя отново потвърди отказа си, а мотивите за отказа представи и пред държавния глава.

"Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот. Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе ще има очаквания за намеса в изборния процес", коментира Назарян, цитирана от БНР.

По думите ѝ вече е ясно, че датата на предсрочните избори няма да е 29 март, но няма яснота кога ще са те.

Преди дни Рая Назарян каза, че позицията ѝ по отношение на поста служебен премиер остава последователна и непроменена. По думите ѝ от посочените в Конституцията за поста председателят на Народното събрание е единственият, който е участник в политическия процес. В този смисъл, когато си участник и оглавиш служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите, смята Назарян.

Според Конституцията, когато не е постигнато съгласие за съставяне на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Следват разговори с управителя и подуправителите на БНБ, омбудсмана и заместник-омбудсмана и председателя на Сметната палата и неговите заместници. Очаква се от президентството да обявят графика на срещите с останалите потенциални кандидати тази седмица.