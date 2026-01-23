Конституционният съд прекрати правомощията на Румен Радев като президент

Конституционният съд прекрати пълномощията на Румен Радев като държавен глава, след като разгледа оставката му и със свое решение я прие единодушно, съобщи съдебният орган.

Според решението на съдиите пълномощията на президента на Румен Георгиев Радев като президент се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23 януари.

Конституционният съд разгледа искането на Радев, без да се наложи да го изслуша или да поиска допълнителни доказателства, тъй като проверката беше ограничена до установяване на лично волеизявление - въпрос, който според съда няма сложни правни препятствия.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии, като конституционното дело е докладвано от съдия Павлина Панова.

Оставката бе подадена от Радев след обръщение към българския народ на 19 януари, в което той обяви, че се оттегля от длъжност, за да се включи активно в предстоящите извънредни парламентарни избори и евентуално да участва в политически проект или партия.

Припомняме, че решението на Конституционния съд е историческо – това е първият случай в новата история на България, в който действащ президент подава оставка преди изтичане на мандата си и съдът го освобождава от поста.

Вицепрезидентът Илияна Йотова автоматично встъпва в длъжност като нов държавен глава до изтичане на мандата на 21 януари 2027 г. Тя ще изпълнява функциите на президент, включително назначаването на служебно правителство и подготовката за следващия изборен процес.