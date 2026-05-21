Пловдивският административен съд спря референдума за завода на Rheinmetall в Карлово

Административният съд – Пловдив спира предварителното изпълнение на решението да се проведе референдум в Карлово за изграждането на завода за барут на германската компания Rheinmetall („Рейнметал“), става ясно от съобщение на страницата на съда.

Референдумът беше насрочен за 28 юни и в него местните жители трябваше да отговорят на три въпроса, които по същество да не позволят създаването на завод и производствена база на Rheinmetall – съгласни ли са общината да НЕ позволи промяната на предназначението на имоти за изграждането на завода, съгласни ли са на територията на общината да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и съгласни ли са със забраната на строежа на територията на община Карлово.

Срещу решението за насрочване на референдума обаче са подадени две жалби пред съда – едната е от областния управител на Пловдив, а другата – от „Иганово“ ЕАД – дружеството, създадено във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут, съвместно от Rheinmetall и българската държава.

Решението за провеждане на местен референдум беше гласувано в Общинския съвет с 27 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Според административния съд доказателствата по делото показват, че е възможно да настъпят значителни и трудно поправими вреди за дружеството жалбоподател, ако оспореното решение се изпълни.

Съдът не извършва преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено дали са налице предпоставки за предотвратяване на значителни или трудно поправими вреди до приключване на съдебния спор, се посочва в решението.

Според съдебния състав такива предпоставки са налице и до окончателното произнасяне по законосъобразността на оспореното решение следва да бъде даден приоритет на необходимостта от предотвратяване на възможни значителни и трудно поправими вреди.

Съдът посочва и че провеждането на референдум преди приключване на съдебния контрол би имало трудно обратими обществени последици и би довело и до изразходване на значителен публичен ресурс, ако актът бъде отменен или обявен за нищожен.

Съдия по делото е била Дани Каназирева – бивш депутат от ГЕРБ-СДС, която издържа конкурс за административен съдия в Пловдив и встъпи в длъжност през август 2025 г.

Според Каназирева съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предмет на местен референдум могат да бъдат единствено въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на органите на местното самоуправление. Същевременно референдумът в Карлово се отнася до дейности и обекти, по които са налице актове на Министерския съвет и уредба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, посочва БТА.

Решението на административния съд може да бъде обжалвано в 7-дневен срок.

За намерението да бъдат изградени два военни завода на Rheinmetall в България съобщи лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов през август 2025 г., а по същото време срещи с ръководството на военния концерн провеждаше и настоящият премиер Румен Радев – тогава президент.

Инвестицията на България в съвместния проект с Rheinmetall във военния завод за барут у нас ще бъде около 500 млн. евро, като парите ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE,а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро. Договорът за изграждането му съвместно с ВМЗ-Сопот беше подписан в Министерския съвет в края на октомври 2025 г.

За изграждането на заводите правителството на Росен Желязков създаде през октомври 2025 г. изцяло ново дружество с държавно участие в капитала – „Иганово“ ЕАД, с първоначален капитал от 50 хил. лева, а в края на годината внесе в капитала му още над 82 млн. лв.