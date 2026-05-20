Съюзниците в НАТО водят неофициални разговори за мисия в Ормуз

Съюзниците в НАТО неофициално водят разговори за възможна роля на военния алианс в Ормузкия проток. Това заяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, цитиран от Bloomberg.

„Има неформални дискусии, но ситуацията е динамична“, каза Рюте пред репортери в Брюксел в сряда. Той също така допълни, че винаги мисли за това „дали НАТО може да играе положителна роля“.

Коментарът му отразява еволюцията в позицията на алианса спрямо случващото се в протока – ключов маршрут за доставка на горива, който Иран блокира от началото на американо-израелските нападения срещу страната в края на февруари.

Съюзниците на Вашингтон дълго време отказваха да се включат в конфликта, докато сраженията между страните не спрат, но продължаващата блокада притиска икономиките и поддържа високи цените на горивата. По-рано във вторник Bloomberg съобщи, че НАТО обсъжда възможността да помага на кораби за преминаването през протока, ако движението през него не се възстанови до началото на юли.

Въпросът за случващото се с Иран ще в сила по време на срещата на министрите на външните работи на НАТО в четвъртък и петък в Швеция. И макар съюзниците все още да нямат нужното единодушие за започването на мисия в Ормуз, главнокомандващият на алианса ген. Алексус Гринкевич заяви във вторник, че „абсолютно“ мисли по въпроса.

Съюзниците също така ще искат да разберат и дали негодуванието на Тръмп срещу Европа заради реакцията на иранската криза е отслабнало. Президентът обяви по-рано, че САЩ изтеглят 5000 военнослужещи от Европа, което според Рюте обаче няма да се отрази на сигурността на блока.

В Швеция съюзниците ще призоват Вашингтон да се въздържа от изненадващи изтегляния, които засягат Европа, съобщи по-рано Bloomberg.

Външните министри също така ще обсъдят и предстоящата годишна среща на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7-8 юли.

В сряда Рюте призова производителите на отбранителна техника да ускорят производството си „не на по-високи цени, а за предпочитане на по-ниски“, като подчерта, че военните разходи на страните са пари на данъкоплатците. Коментарите му повториха неотдавнашните критики на Тръмп към високите заплати на главните изпълнителни директори в компаниите, извършващи отбранителна дейност.

Съюзниците обсъждат и начини за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна, което е все по-трудно, откакто САЩ прекратиха помощта си.