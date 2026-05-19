НАТО обмисля мисия в Ормузкия регион за защита на корабите

НАТО обсъжда възможността да помогне на корабите да преминат през блокирания Ормузки проток, ако водният път не бъде отворен до началото на юли, съобщава Bloomberg, цитирайки високопоставен служител от военния алианс.

Идеята е одобрена от някои от членове на НАТО, но все още няма необходимата единодушна подкрепа, посочва дипломат от страна членка на организацията.

Лидерите от страните от НАТО ще се срещнат в Анкара на 7 и 8 юли.

„Първо идва политическата насока, а след това се случва официалното планиране“, коментира Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, след като беше попитан за възможността на пресконференция.

Подобен ход би представлявал промяна в стратегията на военния алианс по отношение на войната на САЩ и Израел с Иран. Досега съюзниците настояваха, че ще се включат в пролива едва след като боевете спрат и могат да сформират широка коалиция, която включва много страни извън НАТО.

Но икономическите проблеми се задълбочават, като затварянето на пролива води до рязко покачване на цените на изкопаемите горива и спад на прогнозите за икономическия растеж.

Не е ясно как точно страните от НАТО биха могли да гарантират безопасното преминаване на търговски кораби през пролива. Опитът на САЩ да направят това беше спрян в рамките на няколко дни след началото му въпреки значителния военен капацитет на Вашингтон.

Говорител на НАТО не отговори на молбата за коментар по темата.

Иран първоначално блокира Ормузкия проток, през който преминават приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG), след като САЩ и Израел започнаха бомбардировки срещу страната в края на февруари. Оттогава проходът се превърна в източник на напрежение между САЩ и техните европейски съюзници в НАТО, които отказаха да се вслушат в исканията на президента Доналд Тръмп да помогнат за повторното отваряне на пролива.

Тръмп многократно критикува тяхното решение, като Вашингтон наскоро обяви, че ще изтегли 5 хил. войници от Германия.

Високопоставеният представител на НАТО заяви, че макар някои съюзници все още да се противопоставят на мисия на алианса в пролива, те ще се обединят около идеята, ако блокадата продължи.

Дипломатът от НАТО посочва, че няколко съюзници подкрепят намесата за повторно отваряне на пролива, но предупреждава, че други все още не са склонни да бъдат въвлечени в конфликта.

Някои членове на НАТО, като Испания, категорично се противопоставиха на войната. Мадрид дори забрани на САЩ да използват въздушното пространство на страната и базите ѝ за атаки срещу Иран.

Повечето съюзници на САЩ в НАТО обаче тихомълком предоставят достъп до базите си, за да осигурят логистична подкрепа.

Коалиция, водена от Франция и Великобритания, разработва план за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток след утихване на боевете. Някои държави дори са разположили сили в района.