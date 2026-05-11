Китай може би вече разработва свой Mythos и Европа ще се окаже напълно неподготвена

Китайските технологични компании като Alibaba изглежда са близо до разработването на свои системи с изкуствен интелект (AI) със сходни способности за суперхакване като новия модел на Anthropic – Mythos.

Няколко китайски доставчици са спрели да актуализират свои АІ модели с доскоро отворен код, което може да е знак, че компаниите местят дейността си зад закрити врата. За това е предупредила Клаудия Платнер, президент на германската Федерална служба за информационна сигурност, по време на изказване миналата седмица пред членове на комисията по дигитални въпроси в Бундестага.

Платнер е изразила притесненията на закрита среща за възможната вълна от свързани с изкуствения интелект рискове, идващи от Китай. За това съобщават пред Politico трима законодатели, пожелали анонимност, които са присъствали на срещата.

Според Платнер китайските компании може да не предоставят ограничен достъп на доверени партньори, както направи Anthropic с 12 назовани и 30 неназовани организации, когато представи рисковете, които може да предизвика Mythos, в началото на април.

Предупреждението е факт на фона на засилващата се тревога за АІ технологиите, като изключителните способности за хакване се разпространяват и отвъд модела на Anthropic. OpenAI в четвъртък представи нов модел, наречен GPT-5.5-Cyber със сходни способности.

Фирмите за киберсигурност работят, за да адаптират услугите си спрямо способностите за суперхакване на АІ моделите.

И докато водещите компании за изкуствен интелект се надпреварват да разработват тези нови инструменти за киберсигурност, Европейският съюз рискува да изостане. Китай конкретно може да отприщи още притеснения: спонсорираните от държавата китайски хакерски групи са сред най-активните, най-умели източници на киберзаплахи в Европа, неведнъж са предупреждавали официални представители в миналото.

ЕС и националните власти все още не са тествали модела Mythos, посочи Платнер пред законодателите, което принуждава агенцията ѝ да разчита на страни като Великобритания и САЩ, които са получили достъп.

Липсата на достъп може да отслаби защитата на Европа срещу очакваната вълна от свързани с АІ кибератаки, докато САЩ и Китай бързат да разработят по-усъвършенствани технологии.

Европа не седи на масата, коментира Барт Гротиус, нидерландски евродепутат либерал. Той, заедно с други 29 членове на Европейския парламент, изпратиха до Европейската комисия писмо в началото на май, с което призовават за изготвянето на европейски план за отговор на хакерски рискове, свързани с АІ моделите.

OpenAI изпрати до ЕК писмо миналата седмица, в което посочва, че дава достъп на Брюксел до най-напредналия си модел. „Идеята е… да работим с тях, за да гарантираме, че те са подходящо защитени… институциите, доставчиците на комунални услуги, важната инфраструктура на Европа“, посочи бившият британски финансов министър Джордж Озбърн, който сега работи за OpenAI, в интервю.

Високопоставени представители на властите и сектора на киберсигурността коментираха пред Politico наскоро, че Европа трябва спешно да разработи свои технологии за суперхакване в отговор на Mythos.

„Трябва да се движим малко по-бързо, за да гарантираме, че тази зависимост не е създадена от играчи [като Anthropic], а че създаваме наша собствена, базирана на АІ система за защита на киберсигурността“, посочи министърът за АІ и дигитални въпроси на Франция Ан льо Хенанф пред Politico през април.