ЕЦБ проучва AI модела Mythos на Anthropic заедно с ръководителите на банките в еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) организира разговор с главните директори по риска на кредиторите от еврозоната, за да обсъдят потенциалните заплахи от новия модел с изкуствен интелект на Anthropic. Представителите на институцията иска да разбере възможността на технологията да се възползва от уязвимостите във финансовите системи, съобщава Bloomberg.

ЕЦБ ще организира разговор с банките по-късно тази седмица, за да ги разпита за оценката им относно рисковете от модела Mythos, посочват запознати с въпроса източници. Министърът на финансите Скот Бесънт миналата седмица свика шефовете на Wall Street на среща относно потенциалните заплахи от все още непуснатия на пазара продукт, който може да предвещава нова ера на кибератаки.

Властите в САЩ получиха достъп до Mythos, за да могат да проучат неговите възможности, както и някои компании, включително банки като Goldman Sachs Group, която заяви, че „работи в тясно сътрудничество“ с Anthropic и „допълва“ съществуващите си киберзащити, за да се справи с потенциалните заплахи.

Anthropic планира да пусне своя внимателно следен AI модел Mythos за някои финансови институции във Великобритания през следващата седмица, заяви Пип Уайт, директор на Anthropic за Великобритания, Ирландия и Северна Европа, в интервю в четвъртък за Bloomberg Television.

Европейските банки и официални лица очакват подобен достъп, макар че някои от тях споделиха пред Bloomberg, че се надяват да получат неофициална информация за възможностите на Mythos по време на срещите на Световната банка и Международния валутен фонд тази седмица. Един от тях заяви, че разговорът може да се окаже възможност за обмен на такава информация.

ЕЦБ е отказала коментар.

В интервю за Bloomberg Television във вторник председателят на ЕЦБ Кристин Лагард похвали Anthropic за това, че е ограничила пускането на Mythos, докато не бъдат обмислени предпазни мерки.

„Развитието, което наблюдаваме при Anthropic и Mythos, е добър пример за отговорна компания, която изведнъж си казва: „А, това може да е наистина добро – но ако попадне в грешните ръце, може да е наистина лошо“, каза тя.

Представянето на Mythos пред британските банки е част от разширяването на Project Glasswing – програма, която предоставя на избрани организации ранен достъп до изкуствения интелект. Първоначалната група в програмата включваше големи технологични компании: Amazon.com, Apple, Microsoft, Cisco Systems.