САЩ искат да пренасочат ирански активи за възстановяването на съюзници от Персийския залив

Американските ръководители ще се опитат да пренасочат ирански активи към страните от Персийския залив за възстановяване и ремонт на щети, нанесени от Иран, съобщи запознат с въпроса източник, след като Техеран последва вълна от удари срещу Кувейт и Бахрейн с нови атаки с дронове, предава Ройтерс.

Американският финансов министър Скот Бесънт е дал указания на екип да оцени щетите, които вече са нанесени от Иран на съюзниците в Персийския залив, каза запознат източник и добави, че САЩ ще обмислят също да използват ирански активи за ремонт при бъдещо разрушаване.

Това става ясно ден след като Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран, заяви пред CNN, че мирно споразумение за прекратяване на тримесечната война зависи от освобождаването на 24 млрд. долара замразени от САЩ ирански активи.

Източникът не уточни какви активи проучва министерството на финансите. Езикът, който се използва за новите мерки, изглежда не е ограничен само до замразени активи.

Заплахата за пренасочване на ирански активи може да създаде нова пречка за крехкото примирие между САЩ и Иран, което отново беше подложено на изпитание този уикенд с удари на САЩ и Иран.

Мирните преговори изглеждат блокирани, въпреки че министър от Пакистан, който посредничи в преговорите, пътува до Техеран в събота с писмо за иранския върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей, съобщи иранската полуофициална агенция Исна.

Американските сили поразиха ирански крайбрежни радарни обекти в Горук и на остров Кешм в Ормузкия проток рано в събота, след като свалиха дронове, изстреляни от Иран, които според Централното командване на американската армия създали заплаха за морския трафик. Други два ирански щурмови дрона, които застрашавали корабоплаването в протока, също са били свалени, съобщи американската армия късно в събота.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е обстрелвал американски бази в Кувейт и Бахрен, а кувейтската армия заяви в събота, че е прехванала седем балистични ракети, които преминали над жилищни райони. Те са причинили материални щети, но няма пострадали.

В Бахрейн бяха задействани сирени и местните жители бяха призовани да потърсят убежище. Кувейт и Бахрейн осъдиха ударите.

Пакистански министър пристигна в Техеран

Иран съобщи по-късно, че е поразил американски бази и в двете страни с балистични ракети, но американската армия заяви, че шест ракети са били прехванати, а седмата не е достигнала целта си.

САЩ и Иран водят предимно индиректни преговори за временно споразумение за прекратяване на тримесечната война, което ще остави въпроси като иранската ядрена програма за допълнителни преговори.

Но засега споразумение не е постигнато, а двете страни периодично си разменят удари.

Техеран иска достъпдо милиарди долари от петролни приходи, отмяна на санкции за износа на суров петрол, вдигане на американската блокада на пристанищата му и влияние над Ормузкия проток. Иран на практика блокира водния път, през който преминаваше една пета от световния петролен трафик преди войната.

Иранската държавна телевизия съобщи, че пакистанският вътрешен министър Мохсин Накви е пристигнал в Техеран в събота за разговори с ирански представители, включително външния министър Абас Арагчи. Накви заяви, че носи „специално писмо“ от началника на Генералния щаб на армията на страната си до Хаменей, съобщи агенция Исна.

Тръмп е подложен на нарастващ политически натиск в САЩ поради все по-високите цени на бензина да прекрати непопулярната война. Той заяви пред NBC, че макар повечето съоръжения за производство на дронове и ракети на Иран да са били унищожени, иранците все още имат достъп до около една пета от ракетите си.

„Те имат ракети и дронове, в процентно изражение бих казал може би 21-22% от ракетите им. Това са мого ракети, но не е това, което беше, когато за първи път атакувахме“, заяви Тръмп пред NBC News съгласно откъси, публикувани от телевизията в петък.

Конфликтът повиши цените на петрола и наруши веригите за доставки на други стоки, включително хуманитарната помощ.

Откъслечни боеве в региона въпреки примирията

В паралелен конфликт в Ливан двама офицери от ливанската армия и един войник са били убити при израелски удар срещу военен автомобил в Южен Ливан, съобщи армията на страната. Израелската армия заяви, че разследва инцидента.

Иран заяви, че примирие в Ливан между Израел и свързаната с Иран групировка „Хизбула“ е условие за мирно споразумение с Вашингтон.

Ливанската армия съобщи в събота, че неин командир, генерал Рудолф Хаякал, е заминал за Пакистан по покана на пакистанския си колега, без да разкрива повече подробности.

Поканата е забележителна предвид настояването на Вашингтон и на ливанските лидери, включително на президента, преговорите за примирие за Ливан да останат отделени от тези между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан.

Тази седмица лидерът на „Хизбула“ Наим Касем отхвърли споразумението между Израел и ливанското правителство, постигнато с посредничеството на САЩ за прекратяване на боевете в Ливан. Сделката не включва оттегляне на Израел и „Хизбула“ не беше страна в преговорите.

Израел заяви, че силите му няма да се изтеглят или прекратят операциите в страната в условията на нараснали разногласия със САЩ.