САЩ и Иран все така не могат да постигнат мир в навечерието на 100 дни от началото на войната

САЩ и Иран останаха на противоположни позиции относно евентуално примирие в навечерието на уикенда, докато конфликтът наближава 100-дневната граница, а Иран заяви, че заедно с Оман има суверенни права над Ормузкия проток, съобщава Bloomberg TV Bulgaria в материал.

След нощни сблъсъци между „Хизбула“ и Израел в Южен Ливан Иран продължи да настоява за прекратяване на огъня там, преди да бъде постигнато споразумение със САЩ. Военен съветник на върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви пред CNN, че „топката е в полето на Тръмп“, когато става въпрос за сделка, като настоя за размразяване на активи на стойност 24 млрд. долара.

Президентът Доналд Тръмп от месеци настоява, че Иран е близо до точката на пречупване. В петък той заяви пред репортери, че „имаме голям успех с Иран“, като добави, че „те не са в позиция да притежават ядрено оръжие“.

Но в интервю за NBC News по време на посещение в Уисконсин президентът призна, че Иран все още разполага с определен капацитет за ракети и дронове, въпреки че малко по-рано заяви, че САЩ са „напълно унищожили“ военните способности на страната и че тя е „на практика обезглавена“. По думите му на Иран са останали около 21-22% от ракетния му арсенал.

„Това все още са много ракети, но не е това, което беше, когато за първи път атакувахме“, каза той пред телевизионната мрежа.

Американските сили са свалили още четири ирански еднопосочни атакуващи дрона, насочени към Ормузкия проток, съобщи в петък вечерта Централното командване на САЩ, като добави, че военните „впоследствие са нанесли удари по ирански крайбрежни радарни обекти за наблюдение в Горук и на остров Кешм, за да предотвратят бъдещи атаки“.

По-рано в петък САЩ съобщиха, че американски сили са задържали санкциониран петролен супертанкер, който според Вашингтон е част от т.нар. сенчест флот на Иран.

По-рано през деня Тръмп омаловажи по-високите цени на петрола - поскъпване, което допринесе за увеличение на цените на горивата: „Хората мислеха, че ще бъде много по-зле. Днес видях цена от 96 долара за барел, а хората очакваха да стигне 300 долара за барел.“

Цените на петрола спаднаха с близо 3% в петък, като американският суров петрол се търгуваше над 90 долара за барел на фона на сигнали, че Китай е ограничил потреблението, а американският износ на суров петрол е помогнал да се компенсира част от загубените доставки.

Без пробив продължаващият застой подсказва, че Техеран смята, че може да издържи по-дълго на сегашното ниво на натиск, като същевременно залага, че политическата цена в САЩ може да накара американския президент да отстъпи по част от целите си.

По-рано външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че няма „осезаем напредък“ в преговорите, въпреки че двете страни продължават да си разменят послания чрез посредници. В петък сутринта не бяха наблюдавани търговски преминавания през Ормузкия проток, след като в четвъртък бяха отчетени по три преминавания във всяка посока, според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg.

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