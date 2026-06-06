Технологичната Marvell и производителят на електроника Flex са новите членове на S&P 500

Marvell Technology и Flex ще се присъединят към S&P 500 при последното тримесечно ребалансиране, съобщиха от S&P Dow Jones Indices (SPDJI) в петък, цитирани от Bloomberg.

Според доставчика на индекси, компанията за полупроводници и фирмата за производство на електроника ще заменят съответно Pool и The Campbell’s Company преди началото на търговията на 22 юни.

В последните си финансови отчети Marvell представи тримесечна прогноза, която надмина очакванията и подобри перспективите ѝ за годината, позовавайки се на търсенето на чипове, използвани в центрове за данни с изкуствен интелект. Компанията се възползва от рязкото увеличение на търсенето на компютърни системи в центровете за данни, които създават и управляват софтуер и АІ услуги.

Междувременно Flex публикува прогноза за печалбата си за 2027 г., която надхвърли консенсусните очаквания. Компанията обяви, че ще отдели сегмента си за облачна и енергийна инфраструктура.

Акциите на Marvell поскъпнаха с над 3% по време на търговията след края на редовната сесия, а тези на Flex с 1,6%.

Представянето на Marvell Technology, Flex и S&P 500 от началото на годината. Графика: Bloomberg LP

Компаниите трябва да имат пазарна капитализация от поне 22,7 млрд. долара и да отговарят на изискванията за рентабилност, ликвидност и свободно търгувани акции, за да се класират за влизане в S&P 500, съгласно априлските изисквания. Премахването от бенчмарка може да натежи върху акциите, тъй като индексните фондове продават акции, за да са в синхрон с новия състав на индекса.

Растежът на пасивното инвестиране повиши значението на включването в американския бенчмарк, тъй като фондовете, които следят индекса, трябва да купуват новодобавени акции. Същото важи и за изключването от него. В четвъртък доставчикът на индекси обяви, че ще запази съществуващите си изисквания за допустимост, затваряйки вратата за бързо включване на големи технологични IPO-та като SpaceX.

Решението идва на фона на новата реалност за Wall Stret: някои компании достигат безпрецедентни размери, преди изобщо да навлязат на публичните пазари.

SPDJI заяви, че няма да съкрати 12-месечния период на подготовка за големи новопублични компании, нито ще отмени съществуващите изисквания за рентабилността и акциите, базирани на размера на компанията, което е разминаване спрямо по-широката промяна в индустрията при конкуренти като Nasdaq и FTSE Russell.

Това означава, че компанията на Илон Мъск, наред с други, няма да получи незабавен достъп до един от най-големите и надеждни източници на търсене на съвременните пазари – най-масово следваният борсов индекс.

По-бързото включване в бенчмарка би довело до около 14 млрд. долара принудително пасивно изкупуване на акции на SpaceX, повече от 8 млрд. долара за OpenAI и около 4,6 млрд. долара за Anthropic PBC, според оценки на Bloomberg Intelligence.

През март Vertiv Holdings, Lumentum Holdings, Coherent и EchoStar бяха добавени към индекса, заменяйки Match Group, Molina Healthcare, Lamb Weston Holdings и Paycom Software.