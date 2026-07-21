Wall Street отваря с ръстове благодарение на производителите на чипове и силните отчети*

Индексите на Wall Street започват търговията във вторник с ръстове, подкрепени от производителите на чипове, докато инвеститорите оставят на заден план последните развития във войната в Иран и насочват вниманието си към тримесечните финансови отчети, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,4%, докато широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват съответно с 0,6% и 1%.

Акциите на 3M поскъпват с над 7%, след като индустриалният гигант отчете по-добри от очакваното финансови резултати за второто тримесечие. Освен това General Motors също надмина прогнозите както по отношение на приходите, така и на печалбата за периода.

Сезонът на отчетите започва силно - от приблизително 54 компании в индекса S&P 500, които вече са публикували резултатите си, 87% са отчели по-висока печалба от очакваната, сочат данни на FactSet.

Сред големите имена, които предстои да публикуват отчетите си по-късно тази седмица, са Alphabet, IBM и Tesla.

Докато компаниите представят финансовите си резултати през тази седмица, инвеститорите ще следят внимателно разходите за изкуствен интелект (AI). По време на разговорите с анализатори те ще търсят и потвърждение, че ръководствата не стават по-предпазливи по отношение на перспективите за втората половина на годината.

Секторът на полупроводниците също подкрепя по-широкия пазар. Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) прибавя 4%. Акциите на Marvell Technology, Micron Technology и Astera Labs поскъпват с по около 6%, а тези на Intel напредват с над 5%.

Това се случва след мрачна борсова сесия, през която инвеститорите оценяваха ескалацията на напрежението между САЩ и Иран.

Централното командване на САЩ извърши удари за десета поредна нощ срещу Иран, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието е „приключило“. В същото време иранските сили нанесоха удари по американски военни обекти в Близкия изток, а подкрепяните от Техеран хути обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,636%, а тази по 30-годишните - до 5,148%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,16% до 101,115 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,11% до 91,1 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,46% до 85,28 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,09 на сто и се търгува на цена от 4059,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.