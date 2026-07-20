Оператори на кораби предлагат щедри бонуси, за да накарат екипажите да плават през Ормуз

Оператор на търговски кораби се опитва да убеди екипажите да плават през Ормузкия проток, като им предлага допълнително възнаграждение в размер на шест месечни заплати, ако са готови да прекосят жизненоважния канал, поставяйки моряците пред трудния избор между големи финансови награди и риска от смърт, пише Bloomberg.

Sinokor Group, най-големият собственик на супертанкери в света, е обявила такава оферта пред своите моряци за двупосочен курс, за да вземат петрол от Саудитска Арабия или Ирак и да го разтоварят в Оманския залив. Фирмата е предложила бонус в рамките на стандартното заплащане за шест месеца, ако направят двойния курс, което ще отнеме общо около месец.

Най-малко 59 търговски кораба са били атакувани във и около Персийския залив от началото на войната, като 17 моряци са загубили живота си, разкрива ООН.

Офертите, направени преди последните атаки срещу търговското корабоплаване в понеделник, подчертават фундаменталното напрежение, свързано с преминаването по водния път.

Най-високоплатеният човек на повечето кораби е капитанът, който има последната дума по отношение на навигационните решения. Според служители на две корабни компании, капитаните печелят до 15 000 долара на месец при управление на петролни танкери.

Младши моряк може да печели около 1500 долара на месец при нормални условия. Той има право да поиска да напусне кораба и да бъде заменен, ако не желае да плава в опасната зона.

Собствениците на кораби могат да получат милиони долари за пътуване на техен плавателен съд до и от Ормузкия залив, а застрахователите вече начисляват огромни премии за транзита. Екипажите обаче са тези, които поемат най-голям личен риск.

„Някои компании им предлагат огромни бонуси“, разкрива капитан Прадип Чаула, председател на GlobalMET, организация, която работи с Международната морска организация за насърчаване на обучението и образованието на моряците, без да споменава конкретно офертата на Sinokor.

Sinokor се превърна в основен играч в превоза на петрол от Близкия изток, след като успя да натрупа най-големия флот от супертанкери в света с подкрепата на MSC Mediterranean Shipping Co. Компанията играе ключова роля в подпомагането на регионалните производители да изтеглят барелите си, особено Обединените арабски емирства (ОАЕ, както и Саудитска Арабия и Ирак.