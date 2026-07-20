Бързата мода също пада жертва на кризата в Ормузкия проток

Вероятно много хора си мислят, че ракетите, които прелитат над Персийския залив, нямат нищо общо с гардероба им. Всъщност е точно обратното. Голяма част от дрехите, които носим, са произведени от петрол под формата на полиестер, найлон, еластан и други синтетични влакна.

Макар че последиците от сътресенията на петролния пазар най-бързо се усещат в цените на бензина, дизела и самолетните билети, те постепенно се пренасят и към модната индустрия. Най-голямо отражение войната в региона може да има върху най-достъпните дрехи – като чорапогащник за 1 долар от Shein или палто за 15 долара от Temu, пише Bloomberg.

Подобно на паническото изкупуване на тоалетна хартия в началото на пандемията от COVID-19 или на масовото зареждане на гориво след новините за американско-израелските атаки в Близкия изток, първият признак на сътресение във веригите на доставки често е презапасяването.

Около 70% от текстилните влакна в света се произвеждат от петрол

Засега това носи ползи за част от нефтохимическите компании, които снабдяват текстилната индустрия. Tongkun Group, която произвежда около 18% от полиестерната прежда в света, очаква нетната ѝ печалба да се утрои през шестте месеца до края на юни спрямо година по-рано.

Около 70% от влакната за производство на дрехи в целия свят се правят от петрол. Графика: Bloomberg

Причината вероятно е, че производителите на облекло, притеснени от евентуални прекъсвания на доставките, повишават търсенето и цените на продукцията ѝ, докато компанията все още използва суровини, закупени при по-ниски цени на петрола. Фючърсите върху полиестера в Китай поскъпнаха с 25% през март, като достигнаха най-високите си нива от близо четири години.

Други компании обаче са под натиск. Акциите на Hengli Petrochemical са поевтинели с близо една трета от началото на годината. Компанията преработва суров петрол в полимерни смоли и влакна, които доставя на производители като Tongkun, но ограничава производството заради намаляващите доставки на суровини.

Производството на синтетични влакна в Китай през април е спаднало с 11% спрямо предходния месец до най-ниско равнище от 2024 г.

Дори Tongkun не е защитена от риска. Компанията финансира оборотния си капитал чрез краткосрочни банкови кредити и бързи плащания от клиенти, което означава, че разчита веригата на доставки да работи безпроблемно. Конфликтът с Иран заплашва именно този модел.

Буферът няма да издържи дълго

Вероятно ситуацията ще се влоши допълнително. За разлика от бензина и дизела, първичните пластмаси се съхраняват сравнително лесно – в складове, на макари или в чували. Това осигурява известен буфер, който може да поеме краткосрочни сътресения.

Намаляването на производството на полимери в Китай е един от факторите, позволили на световната икономика временно да се адаптира към загубата на приблизително 20% от доставките на суров петрол. При положение че корабоплаването през Ормузкия проток остава силно ограничено, а освобождаването на държавни петролни резерви постепенно намалява, този буфер няма да продължи вечно.

Рециклираният полиестер може да се окаже стратегическо предимство

Компаниите, които досега са подценявали ESG инициативите, вероятно вече гледат по различен начин на тях. Най-добрата защита срещу прекъсване на доставките на петрол е използването на алтернативни суровини, включително рециклирани синтетични влакна.

Това означава, че собственикът на Zara – Inditex, и H&M могат да се окажат в по-добра позиция от компанията Fast Retailing, която притежава Uniqlo.

Почти целият полиестер, използван от Inditex и H&M, е произведен от рециклирани материали, докато при високотехнологичните функционални материи, с които е известна Uniqlo, делът им остава под 50%.

И памукът не е защитен

Друг възможен заместител са естествените влакна като памука, но и този сектор не е изолиран от конфликта в Ормузкия проток. Индия е вторият по големина производител на памук в света и разчита на доставките на природен газ и карбамид от държавите в Персийския залив за производството на торове.

Засега това не се е отразило на производството, но пазарът е под напрежение. Цените на памука достигнаха двегодишен връх през май, а световните запаси се насочват към най-ниските си равнища от поне десетилетие.

Не само суровините поскъпват

Петролът е необходим не само за производството на синтетични влакна и за отглеждането на естествени. Той е и основното гориво за транспорта на суровини и готови продукти по света.

Всеки път, когато потребител поръча продукт от Asos или Temu, собственост на PDD Holdings, той на практика резервира място за пратката в някой от товарните самолети, които свързват азиатските производствени центрове с останалия свят.

Испанският град Сарагоса, чието летище почти не обслужва пътнически полети, е третият по големина център за въздушни товарни превози в Испания именно заради логистичните бази на Zara в близост.

Главният изпълнителен директор на Crocs Андрю Рийс коментира пред инвеститорите през април, че транспортните разходи могат да окажат „много по-голямо влияние“ върху печалбата на компанията от поскъпването на пластмасовите суровини. Това е особено показателно за Crocs, чиито продукти са сред най-зависимите от пластмасите.

Задържане на по-високите цени

Вероятно ще мине известно време, преди тези процеси да се отразят на цените в магазините.

Според финансовия директор на VF Corp. Пол Вогел, компанията собственик на марките Timberland и The North Face, по-слабите маржове е по-вероятно да се проявят през финансовата година до март 2028 г., отколкото през 2027 г.

Когато това се случи, ефектът вероятно няма да бъде краткотраен.

Потребителите, които искат да ограничат пластмасите за еднократна употреба, могат да започнат от собствения си гардероб. Най-голямото количество еднократни полимери в дома им може да се окаже именно купчината дрехи, поръчани онлайн, които така и още не са облекли.