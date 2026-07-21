Цената на петрола се понижава след двудневен ръст*

Петролният сорт Брент поевтинява, след като през предходните две сесии поскъпна с близо 6%, на фона на продължаващите военни действия между САЩ и Иран и усилията за постигане на ново примирие, предава Bloomberg.

Фючърсите върху световния бенчмарк поевтиняват с 1% до 88,33 долара за барел, а тези върху американския сорт West Texas Intermediate (WTI) са надолу с 0,59% до около 82 долара за барел.

САЩ нанесоха удари срещу Иран за десети пореден ден, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран „ще си плати“ за убийството на американски войници. Техеран отговори с ракетни удари и атаки с дронове срещу Кувейт.

В същото време дипломатическите усилия продължават. Иран съобщи, че посредници са представили предложения за намаляване на напрежението след повече от седмица на ескалиращи сблъсъци. Междувременно Ройтерс съобщи за предложение за 10-дневно прекратяване на ударите.

Цените на петрола многократно се колебаеха в зависимост от очакванията за ескалация или деескалация на конфликта. Допълнителен риск създава заплахата на подкрепяните от Иран йеменски хути да блокират морския трафик на Саудитска Арабия в Червено море. Този маршрут позволява на кралството да изнася милиони барели суров петрол чрез транссаудитски тръбопровод, който заобикаля Ормузкия проток.

„Ако бъде нарушена инфраструктурата, особено корабоплаването, това може да предизвика рязък скок на цените на петрола“, коментира Роб Тъмъл, старши портфолио мениджър в Tortoise Capital LLC. „Запасите вече са намалели, така че пазарът разполага с много малък буфер срещу подобни сътресения.“

Според анализ на Хорхе Леон, старши вицепрезидент и ръководител на геополитическите анализи в Rystad Energy, Саудитска Арабия е увеличила износа от Янбу - основния си терминал на Червено море, като около 2,5 млн. барела дневно са изложени на риск от евентуални атаки на хутите. Саудитското външно министерство заяви, че страната ще предприеме всички необходими мерки за защита на своите кораби в съответствие с международното право.

Според Goldman Sachs цената на Брента може да надхвърли 120 долара за барел през четвъртото тримесечие, ако смущенията в Ормузкия проток продължат, макар че това не е базовият сценарий на банката. Засега Goldman очаква сортът да се търгува около 80 долара за барел през последните три месеца на годината, като заплахата от страна на хутите увеличава риска от по-високи цени.

Видимият корабен трафик през Ормузкия проток почти спря в понеделник след иранските атаки срещу плавателни съдове през уикенда. Супертанкерът Acheloos и по-малък танкер за горива бяха поразени в протока, съобщи компанията Dynacom Tankers Management Ltd., която управлява двата кораба.

*Данните са актуални към 9:28 ч. българско време.