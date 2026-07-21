Anthropic ще плати 1,5 млрд. долара обезщетение по колективен иск за авторски права

Американски федерален съд е одобрил окончателно споразумение, по силата на което разработчикът на изкуствен интелект Anthropic ще изплати 1,5 млрд. долара обезщетение по колективен иск на автори, обвинили компанията, че е използвала техни книги без разрешение за обучението на AI модела Claude.

Това е най-голямото известно извънсъдебно споразумение по дело за нарушаване на авторски права в историята на САЩ, пише Ройтерс.

Решението е взето от федералния съдия Арасели Мартинес-Олгин в Сан Франциско. Тя отхвърля възраженията, че договореното обезщетение е твърде ниско.

Делото е първото голямо съдебно производство в САЩ, свързано с използването на защитени с авторско право произведения за обучение на модели с изкуствен интелект, което приключва със споразумение.

Искът беше заведен през 2024 г. от група писатели, според които компанията Anthropic е използвала пиратски копия на техни книги при разработването на езиковия модел Claude. Компанията е подкрепяна финансово от Amazon и Alphabet.

Съдията приема, че използването на книги за обучение на езиков модел представлява допустимо „добросъвестно използване“ съгласно американското законодателство за авторското право. В същото време обаче съдът определя като нарушение съхраняването на над 7 млн. пиратски книги в централна електронна библиотека, използвана от Anthropic. Именно този аспект на делото е основание за рекордното обезщетение.

Според съдебните документи повече от 91% от авторите и издателите, които попадат в обхвата на колективния иск, вече са подали искания за обезщетение.

Съдът е одобрил и изплащането на над 101 млн. долара адвокатски възнаграждения на юридическите представители на ищците.

Съдебните битки около използването на защитено съдържание за обучение на изкуствен интелект далеч не са приключили. Част от авторите и издателите, които не попадат в обхвата на колективния иск срещу Anthropic, са завели отделни съдебни производства. Успоредно с това срещу други водещи разработчици на генеративен изкуствен интелект, включително OpenAI, Meta и други технологични компании, също се водят дела за предполагаемо неправомерно използване на защитени с авторско право произведения при обучението на техните модели.

Случаят с Anthropic се разглежда като един от най-важните правни прецеденти за индустрията на генеративния изкуствен интелект. Макар съдът да потвърждава, че обучението на AI модели с книги може да попада в обхвата на принципа за добросъвестно използване, решението ясно поставя граница между самото обучение и използването или съхраняването на пиратски копия на защитени произведения.

Очакванията са изводите по делото да окажат влияние върху десетки други съдебни производства, които се водят срещу разработчици на генеративен изкуствен интелект в САЩ и които ще определят какви са допустимите граници при обучението на бъдещите AI модели.