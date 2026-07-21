Рисковете за бизнеса в Европа – регулации, недостиг на кадри и икономическата несигурност

И през 2026 година предприемачите в Европа продължават да работят в сложна и трудно предвидима среда. Най-големите предизвикателства остават регулаторната тежест, недостигът на квалифицирани кадри и икономическата несигурност. Това сочи барометърът на предприемачеството на EY за тази година.

Условията за правене на бизнес продължават да се различават значително между отделните пазари. Достъпът до финансиране и наличието на подходяща инфраструктура се превръщат във все по-важен фактор за развитието на компаниите. Това създава все по-осезаема разлика между бизнесите, които разполагат с необходимите ресурси за растеж, и тези, които срещат по-сериозни ограничения. Въпреки това предприемачите не губят увереност и продължават да търсят нови възможности за развитие. По-скоро се наблюдава предпазлив оптимизъм – бизнесът остава активен, но подхожда по-внимателно към бъдещето. Данните показват постепенно стабилизиране на средата, а не навлизане в период на бърз и агресивен растеж.

AI вече е част от ежедневния бизнес

Компаниите все по-често насочват усилията си към инициативи, които носят реален и измерим резултат. Най-голямо внимание получават новите продукти и услуги, както и подобряването на вътрешните процеси и начина на работа. По-амбициозните стратегически промени остават на заден план, което показва, че бизнесът търси бърз и осезаем ефект от инвестициите си.

Тази тенденция се вижда най-ясно при изкуствения интелект. Ако доскоро AI беше тема за експерименти и пилотни проекти, днес той все по-често се превръща в част от ежедневната работа на компаниите.

Делът на бизнеса, който използва AI и машинно обучение, достига 76% през 2026 г. спрямо 61% година по-рано. Технологията вече намира приложение в широк спектър от дейности – от маркетинг и оперативно управление до работа с хора и вземане на управленски решения.

Компаниите също инвестират все по-активно в AI решения, а броят на организациите, които изобщо не влагат средства в тази посока, намалява. Въпреки това реалните ползи все още не са еднакви за всички. Най-често бизнесът отчита по-висока ефективност (60%) и по-добър контрол върху разходите (51%), докато ефект върху приходите виждат значително по-малко компании (38%).

Това показва, че конкурентното предимство вече не идва от самото използване на изкуствен интелект, а от способността той да бъде внедрен по начин, който носи реална стойност за бизнеса.

Талантите остават най-голямото предизвикателство

Въпреки напредъка при технологиите недостигът на хора остава основна пречка пред растежа на компаниите. Липсата на необходимите умения е най-сериозното предизвикателство за 63% от предприемачите, а половината от анкетираните посочват и недостига на кандидати с достатъчно практически опит.

Проблемът не е само в намирането на нови хора. Компаниите срещат все повече трудности и при задържането на талантите, управлението на разходите за персонал и поддържането на висока ангажираност на служителите.

В отговор бизнесът започва да търси по-гъвкави модели на работа. Вместо да разширяват екипите си на всяка цена, все повече компании използват външни експерти, партньори и проектни екипи, за да реагират по-бързо на променящата се среда.

Инвестиции с по-ясен фокус върху резултатите

Предприемачите продължават да инвестират, но подхождат все по-внимателно към решенията си. Основен приоритет остават технологиите, автоматизацията и повишаването на ефективността, докато по-мащабните планове за разширяване се разглеждат значително по-предпазливо.

Несигурната икономическа среда остава най-сериозният фактор, който влияе върху инвестиционните решения. След нея се нареждат ограниченият достъп до финансиране и геополитическата нестабилност.

На този фон компаниите все по-често поставят акцент върху възвръщаемостта на инвестициите и предпочитат проекти, които могат да покажат резултати в по-кратък срок. Вместо агресивен растеж много организации избират поетапен и премерен подход към развитието си.

Рентабилността измества растежа като основен приоритет

За много компании 2026 г. ще бъде година, в която фокусът е насочен към запазване на рентабилността, като разходите за труд (80%) и оперативните разходи (79%) са водещите рискове, следвани от инфлацията и геополитическата нестабилност.

Все повече предприемачи приемат, че по-високите разходи вече не са временно явление, а новата реалност, с която бизнесът трябва да се съобразява. В същото време организациите продължават да инвестират в трансформация и нови технологии, но все по-често търсят баланс между промяната и възможността на екипите да я посрещнат успешно.

Предприемачите в Европа променят начина, по който развиват бизнеса си. Вместо да преследват бърз растеж на всяка цена, те търсят по-устойчиви модели, които да им помогнат да се справят с продължаващата икономическа несигурност и честите промени в бизнес средата. Технологиите остават важна част от тази трансформация, но вниманието вече не е насочено към самото внедряване на нови решения.

Данните от тазгодишното изследване показват и друга важна промяна. Бизнесът не се отказва от инвестициите и трансформацията, но подхожда към тях все по-прагматично. Компаниите са по-внимателни при инвестиционните си решения, използват по-активно изкуствен интелект и търсят по-гъвкави модели на работа, вместо просто да увеличават броя на служителите.

Все по-ясно се откроява и една тенденция сред най-успешните компании - те не разчитат на единични инициативи или краткосрочни решения. Конкурентното им предимство идва от способността да свързват иновациите, технологиите, хората и инвестициите в един последователен модел на работа. Именно това им помага да се адаптират по-бързо, да работят по-ефективно и да постигат по-добри резултати в дългосрочен план.

Барометърът на предприемачеството на EY за 2026 г. включва 1007 отговора на предприемачи от 12 страни: Унгария, Гърция, Полша, Сърбия, България, Чехия, Словакия, Турция, Хърватия, Казахстан, Румъния и Малта. Включени са компании от различни индустрии, като най-много са тези от сферата на технологиите, медиите и комуникациите (27%), професионалните услуги (23%) и потребителските продукти (20%). 77% от компаниите са с годишен оборот до 10 млн. долара, 11% имат оборот между 10 и 50 млн. долара, а останалите 12% над 50 млн. долара. Изследването е проведено в периода февруари-март 2026 г. чрез индивидуални анкетни карти.