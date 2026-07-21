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Европейските пазари приключиха сесията на положителна територия

Настроенията сред инвеститорите бяха подкрепени от сезона на отчетите за второто тримесечие на годината

19:15 | 21.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите европейски индекси приключиха борсовата сесия във вторник предимно с ръстове.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 се повиши с 0,52% до 642,93 пункта, като повечето сектори и борси бяха на положителна територия.

Германският показател DAX напредна с 0,59% до ниво от 24 992,37 пункта, а френският измерител САС 40 добави 0,28% до ниво от 8363,14 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 се повиши с 0,58% до 10 585,91 пункта.

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Положителните настроения сред инвеститорите бяха подкрепени от сезона на отчетите за второто тримесечие на годината. По-рано днес силни резултати оповестиха компании като Lindt, Julius Baer и Novartis.

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Последна актуализация: 19:15 | 21.07.26 г.
европейски борси европейски пазари
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