Европейските пазари приключиха сесията на положителна територия

Водещите европейски индекси приключиха борсовата сесия във вторник предимно с ръстове.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 се повиши с 0,52% до 642,93 пункта, като повечето сектори и борси бяха на положителна територия.

Германският показател DAX напредна с 0,59% до ниво от 24 992,37 пункта, а френският измерител САС 40 добави 0,28% до ниво от 8363,14 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 се повиши с 0,58% до 10 585,91 пункта.

Положителните настроения сред инвеститорите бяха подкрепени от сезона на отчетите за второто тримесечие на годината. По-рано днес силни резултати оповестиха компании като Lindt, Julius Baer и Novartis.