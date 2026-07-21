Банките в еврозоната затягат условията за кредитиране на бизнеса и домакинствата

Банките в еврозоната продължават да затягат условията за отпускане на кредити за бизнеса и домакинствата заради нарастващите геополитически рискове, по-високата несигурност около енергийните пазари и по-ниската готовност за поемане на риск.

Компаниите се сблъскват и с по-високи разходи по финансирането, но все още запазват умерено търсене на банкови заеми въпреки сложната икономическа среда.

Това показват резултатите от две проучвания, публикувани от Европейската централна банка (ЕЦБ) – за банковото кредитиране и за достъпа на предприятията до финансиране.

Данните на централната банка на еврозоната показват, че през второто тримесечие на 2026 г. нетно 7% от банките в региона са затегнали критериите си за отпускане на кредити на предприятията. Това е по-малко от очакваното три месеца по-рано, но все пак показва предпазливостта на финансовите институции.

При жилищните кредити нетно 9% от банките са затегнали условията за кредитиране, а при потребителските кредити – 12%.

ЕЦБ отбелязва, че банките очакват кредитните стандарти да се затегнат още през третото тримесечие.

Лихвите продължават да натоварват кредитополучателите

Освен по-строгите критерии за отпускане на заеми, банките са затегнали и реалните условия по кредитните договори, основно чрез по-високи лихвени проценти.

Нетно 42% от анкетираните предприятия съобщават за увеличение на лихвените проценти по банковите кредити при 26% през първото тримесечие. Повишават се и останалите разходи по финансирането, включително такси, комисиони и изисквания за обезпечения.

Нараства и делът на отказаните заявления за кредит, като най-силно увеличение на отказите има при потребителските заеми.

Въпреки това търсенето на корпоративно финансиране се повишава леко. Нетно 3% от банките отчитат увеличение на заявките за кредити от бизнеса – резултат, който се разминава с очакванията за спад. Компаниите търсят повече средства за оборотен капитал, натрупване на запаси, инвестиции в дълготрайни активи, както и за рефинансиране и преструктуриране на задължения.

За разлика от корпоративното кредитиране, търсенето на жилищни кредити остава под натиск. Нетно 15% от банките отчитат спад в търсенето, като основните причини са отслабналото потребителско доверие, промените в лихвените проценти и по-песимистичните очаквания за пазара на жилища.

Автомобилната индустрия и енергоемките производства са най-засегнати, зелените компании получават по-добри условия

Най-засегнати от тенденцията за ограничаване на кредитирането са автомобилната индустрия и енергоемките производства. Те са и най-уязвими на геополитическите събития и колебанията в цените на енергоносителите.

Изключение прави секторът на услугите, където банките отчитат по-високо търсене на кредити.

ЕЦБ установява и съществена разлика между предприятията, които инвестират в зеления преход, и тези с високи въглеродни емисии. Компаниите с надеждни планове за декарбонизация получават по-лесен достъп до банково финансиране и генерират по-високо търсене на кредити.

Обратно, предприятията без убедителни стратегии за климатичен преход се сблъскват с по-строги условия.

При жилищното кредитиране банките дават предимство на енергийно ефективните сгради, докато за имотите с ниска енергийна ефективност кредитните изисквания са по-строги.

Войната в Близкия изток променя стратегията на бизнеса

За първи път ЕЦБ включва въпроси за отражението на войната в Близкия изток върху компаниите. Повече от една трета от предприятията посочват, че вече търсят алтернативни доставчици на суровини, а близо 30% – нови доставчици на енергия, според данните от проучванията.

Около 31% инвестират в енергийна ефективност, a 21% увеличават складовите си наличности като предпазна мярка срещу прекъсвания във веригите на доставки.

Само 8% от компаниите са намалили или временно са прекратили дейността си на засегнатите експортни пазари.

Проучването показва още, че инвестициите в изкуствен интелект се финансират от бизнеса предимно със собствени средства. Около 72% от компаниите планират да използват вътрешни ресурси за внедряване на AI технологии през следващите 12 месеца, сочат данните, събрани от ЕЦБ.

Инфлационните очаквания са стабилни

Въпреки геополитическата несигурност предприятията не очакват съществено ускоряване на инфлацията.

Средната прогноза за инфлацията след една и три години остава 3%, а петгодишните очаквания леко се повишават до 3,1%.

Компаниите очакват по-бавно увеличение както на продажните цени, така и на разходите за труд и суровини, което според ЕЦБ е знак за постепенно отслабване на ценовия натиск в икономиката.