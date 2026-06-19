Банките в Европа могат да увеличат кредитирането с над 2 трлн. евро, ако се опростят регулациите

Европейският банков сектор може да увеличи кредитирането с над 2 трлн. евро, ако регулаторите опростят правилата, но същевременно запазят финансовата устойчивост, според ръководителя на испанската банкова асоциация AEB Алехандра Кинделан.

Регулаторите в световен мащаб обмислят облекчаване на тежестта върху банките, за да подкрепят конкурентоспособността и икономическия растеж, пише Ройтерс.

Европейските банки не очакват големи промени, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) по-рано предложи рационализиране на правилата без облекчаване на общите капиталови изисквания.

Испанските банкови групи призовават политиците и централните банкери да дадат приоритет на конкурентоспособността, наред със стабилността.

Очаква се Европейската комисия (ЕК) да публикува оценката си за конкурентоспособността на банковия сектор през юли, като законодателни предложения вероятно ще бъдат обявени за обсъждане през 2027 г.

FT, като се позовава на проект на доклад на Комисията, пише, че Европейският съюз (ЕС) е готов да премахне бариерите, които пречат на банките да преместват средства в блока.

В съвместен доклад на испанските банкови асоциации AEB, CECA и UNACC се посочва, че регулаторната сложност и припокриващите се капиталови изисквания ограничават способността на банките да финансират растежа, макар да разполагат със силен капитал и рентабилност на сектора.

Предложенията включват рационализиране на капиталовите рамки, подобряване на координацията между надзорните органи и намаляване на фрагментацията в Европейския съюз. Тези мерки биха повишили ефективността, без да отслабват предпазните мрежи.

Групите изчисляват, че опростяването на регулациите може да увеличи капацитета за кредитиране с над 2 трлн. евро, включително около 250 млрд. евро само в Испания. Това може да повиши БВП на еврозоната с 2,7%, значително над средния растеж, наблюдаван през последните две десетилетия.

По-рано тази седмица Европейският банков орган представи „целенасочени“ и „балансирани“ предложения за опростяване на рамката за банковия капитал, без да се отслабва устойчивостта на сектора.

Миналата седмица европейските банки също призоваха за опростяване на правилата, които да им помогнат да финансират растежа, след като предупредиха, че Европа е изправена пред нарастващ годишен инвестиционен дефицит от 1,4 трлн. евро.