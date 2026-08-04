Dow Jones и S&P 500 достигнаха нови рекордни стойности

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average и по-широкият индекс S&P 500 достигнаха нови рекорди във вторник благодарение на силните корпоративни отчети и спада на цените на петрола, породен от надеждата, че Ормузкият проток може да бъде отворен отново скоро.

Dow Jones се повиши с 1,77%, или 942,49 пункта, до 54 120,9 пункта, воден от 6% ръст на цената на акциите на Caterpillar след публикуването на по-добри от очакваното резултати, съобщава CNBC. Компанията повиши прогнозата си за растеж на приходите заради силното търсене на оборудване на фона на ускореното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект.

S&P 500 нарасна с 1,79%, или 135,88 пункта, до 7736,38 пункта. Технологичният сектор от индекса добави 4% като цяло заради солидните резултати, а финансовият се разшири с 1%, подкрепен от ръстовете на цените на ключови акции, например Goldman Sachs. Промишленият сектор и секторът на материалите се повишават с по близо 2% в сесиятNasdaq а.

Технологичният индекс добави 2,58%, или 667,68 пункта, до 26 581,57 пункта, подкрепен от повишението на пазарната оценка на Palantir Technologies с близо 30%.

Цените на петрола се понижиха, след като министърът на финансите на САЩ коментира в интервю за CNBC, че „водим преговори с иранците“. След това той добави: „Има шанс да постигнем сделка днес или утре за отваряне на пролива и да се придвижим към по-нормализирана позиция в този конфликт“.

Фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) поевтиняха с около 5% до 75 долара за барел. Също с 5 на сто поевтиняха фючърсите на международния бенчмарк „Брент“ до приблизително 79 долара за барел.

Акциите на компаниите за производство на чипове продължават възхода си. Освен силния ръст на пазарната оценка на Palantir, акциите на Micron Technology поскъпнаха със 7%, а на Marvell Technology – с 14%.

FactSet оценява, че дотук 84% от компаниите от S&P 500, които са публикували финансовите си отчети, са надминали прогнозите. Тиери Визман, глобален стратег по валутни и лихвени проценти в Macquarie Group, коментира, че ако се гледа представянето на пазарите, никой не би си помислил, че има нещо нередно, което се случва по света.

Щатският долар почти не отчете промяна във вторник. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано тази седмица потвърди, че Вашингтон се е намесил и е провел първата съвместна покупка на йени с Япония от 2011 г. насам. Това е и първият път, когато САЩ се намесват специално, за да укрепят йената от 1998 г. насам, припомня Investing.com.

Преди последната интервенция йената се беше понижила до четиридесетгодишно дъно спрямо долара от 164 йени за долар. Понижаващата се йена оказва натиск върху икономиката на Япония, силно зависима от вноса. Статутът на Япония като най-голям чуждестранен притежател на американски държавни облигации също прави колебанията в йената забележими.

За да смекчат потенциалните пазарни смущения, финансовите министерства на двете страни сигнализираха за планове да използват репо механизма на Федералния резерв за външни и международни валутни органи (FIMA) по време на последващите пазарни операции.

Валутната двойка долар/йена (USD/JPY) за последно се повиши с 0,4% до 157,76 йени за един щатски долар.

Доларовият индекс, който отразява динамиката на обменния курс на зелените пари спрямо кошница от шест основни валути, се задържа на ниво от 99,88 пункта. Еврото поскъпна с 0,2% до 1,1531 долара. Британският паунд също добави 0,2% до 1,3450 долара.

Цената на златото се повиши във вторник на фона на поевтиняването на петрола. Спот цената на благородния метал добави 0,6% до 4079,52 долара за тройунция, а фючърсите поскъпнаха с 1,1% до 4136,34 долара за тройунция.

Златото напоследък се задържа в търговския диапазон между около 4 хил. и 4100 долара за тройунция, като липсва пробив и от двете страни на фона на контрастните сигнали заради помрачените перспективи пред лихвите и нестабилните геополитически развития в Близкия изток.

Фокусът пада върху евентуалния напредък в дипломатическите преговори между Вашингтон и Техеран.