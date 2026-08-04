Във войната на роботите отнема дни да се придвижиш метри на фронтовата линия

На линията на съприкосновението в Украйна е толкова наситено с дронове - и fpv, и наземни роботизирани системи, че напредъкът дори с няколко метра отнема дни, разказват украински военни пред Business Insider. Доброто време през лятото прави използването на роботите на бойното поле все по-ефективно, защото вятърът, дъждът и ниските температури ограничават работата им.

През зимата украинските военни анализатори очакваха, че разлистването на дърветата може да даде някаква закрила за войниците в т.нар. "зона на смъртта", но лятото показа, че дроновете са станали много по-ефективни и се справят с предизвикателствата. Със своите операции Украйна разшири "зоната на смъртта" с километри (вече близо 50 км), което забави и движението на бойното поле - и двете армии вече не използват бронирана техника и други превозни средства, които станаха много лесна цел за дроновете.

Русия заложи на фиброоптичните влакна, за да направи fpv-дроновете независещи от сигнали за навигация, а съответно и защитени от средствата за радиоелектронно заглушаване. И това беше успешно съвсем доскоро, но разширяването на линията на съприкосновението направи тези дронове неизползваеми - фиброоптичните кабели лесно се прекъсват, ако трябва да се влачат километри по земята, което отчитат като грешка и руските военни анализатори.

Това в момента дава предимството на Украйна, която има на своя страна и Starlink, но и Русия не изостава много, използвайки своите евтини авиационни бомби, познати от Втората световна война, с не особено добра точност, но с голяма разрушителна сила. Ежедневно сводките на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за близо 300 такива бомби, изстрелвани по фронтовата линия и близките населени места с цел унищожаване на позиции, укрития и линии за доставка.

Според оценките на анализатори това предимство може да изчезне с пристигането на шведските изтребители Gripen и воъръжението към тях, което позволява въздушни боеве. Авиационните бомби се хвърлят от бомбардировачи, а благодарение на модификация те могат да се придвижат 50-70 км, което означава, че бомбардировачите не се приближават в обхвата на системите за ПВО на Украйна. Въпреки опитите на руските военни предприятия авиобомбите не могат да увеличат обхвата си до очакваните преди време 100 км.

Ако нямаш войници, ще загубиш

Украйна използва активно новите технологии, за да се противопостави на по-многочислената руска армия, отбелязва и Bloomberg в анализ. В него се посочват няколко станали публични случая, когато роботизирани наземни системи с гранатомети и картечници удържат позиции в Донецка област.

През юли стана ясно и за първия роботизиран десант в света - морски дрон достави робот с картечница в окупираната Кинбурнска коса в Херсонска област. Той унищожи руски позиции, преди да се самовзриви и така помогна за украинското настъпление в региона.

Масираното навлизане на тези технологии в Украйна се свързва основно с вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. През юли той загуби поста си, а по-късно стана ясно, че причината е конфликт с главнокомандващия ген. Олександър Сирский. Сега и двамата са уволнени, а пред Sky News украинският президент Володимир Зеленски обясни, че те не са могли дори да общуват нормално, ако той не е с тях. Като президент на страна във война нямам време да осъществявам комуникацията и да проверявам кой е прав и кой не, посочи още Зеленски.

На въпрос дали не би премислил за оставката на Федоров, още повече, че в тактиката на новия главнокомандващ - 43-годишния ген. Михайло Драпатий, също има място за дронове и роботи, Зеленски не отговори директно.

"Ако нямате войници на фронта, ако те напуснат позициите си, или мислите, че можете да използвате само дронове и не се нуждаете от войници, ще загубите", категоричен е той и допълни: "Ако нямате войници и има инфилтрации, ще губите територии, едно след друго села, а след селата - и градове".

Неговата позиция подкрепят и разработчиците на дронове от Ratel Robotics. Пред Bloomberg те отбелязват, че техните продукти са само подкрепа за бойното поле - за пренос на оборудване и храни, а също така и за евакуация на ранени.

Инфилтрацията носи успехи на руските военни

От миналата година Русия започна тактика с малки щурмови групи, които опитват да заобиколят украинската защита. Често те са разпръснати далеч един от друг, движат се километри пеша, за да избегнат дроновете.

Първите такива операции бяха в Покровското направление и в крайна сметка, въпреки че отне почти година, Покровск е като цяло под контрола на руската армия. Украйна обаче все още има позиции в града, които пречат на по-мащабно настъпление и удържането на съседните населени места.

Роботите помагат за противодействие на тези атаки - те не се изморяват от мисии за наблюдение или при разузнаване, което може да коства живота на човек, разказват още украински командири пред BI. Те извършват и операции по всяко време на денонощието и помагат за укрепване на издръжливостта на украинската армия при високата интензивност на бойните действия - 3 август беше 84-ият пореден ден с над 200 атаки. Понякота атаките надхвърлят и 250 на денонощие.

Затова и роботизираните системи са един от приоритетите за Киев. Володимир Зеленски очаква през тази година военните на фронта да получат поне 50 хил. такива системи и вероятно целта ще бъде изпълнена. "Животът" на тези роботи е броени мисии, но за Украйна това си заслужава, защото хората остават живи.

Новите технологии се разширяват

В технологично отношение Украйна се разви много по време на войната - повечето производители започнаха от гаражни разработки, а в момента се говори за производството на 10 млн. дрона от различни типове през тази година.

Самият Зеленски наскоро отбеляза, че само преди малко повече от година коментарът му, че страната ще произведе близо 1 млн. дрона е бил приет с недоверие и от страна на съюзниците, и от украинците. Сега обаче Украйна е лидер в няколко области - основно при производството на морски дронове, чрез които страна, която няма военен флот, се справи с емблематичния Черноморски флот, който беше принуден да се изтегли от Крим и да се настани в пристанището в Новоросийск.

Украйна разработи и зенитни дронове - проект, който също се приемаше със задръжки, но в крайна сметка голяма част дори и от реактивните руски дронове в момента се свалят именно от тези дронове. Киев дори започна да продава зенитни дронове на свои партньори, особено в Близкия изток на фона на войната в Персийския залив.

Сега Украйна опитва да намери решение и за още няколко дупки - защитата от балистичните ракети, за което в момента разчита само на западните системи Patriot, за които ракетите обаче са дефицит, както и за своя балистична ракета, защото далекобойните дронове достигат успешно своите цели, но ударната им сила е недостатъчна за по-трайни резултати.

Далекобойните дронове обаче имат своето значение и успехи - заради украинските удари преработката на петрол в Русия е на най-ниското ниво от 2005 г. насам. Украйна направи "голям шлем", поразявайки 10-те най-големи руски рафинерии. Ремонтите отнемат месеци, а понякога заради санкциите работата се възстановява само частично, а произведените горива имат по-лошо качество, показват още данни от анализи на Bloomberg.