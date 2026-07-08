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Украйна има нов поглед към преговори за мир, докато пали рафинерии една след друга

Дронове удариха един от големите петролни комплекси в Татарстан и се фокусират върху танкери от "сенчестия флот" в Азовско море

15:13 | 08.07.26 г. 14
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Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

От март насам Украйна започна да нанася много по-интензивни и ефективни удари по енергийни обекти на територията на Русия. В нощта срещу 8 юли има нови атаки - по един от големите нефтопромишлени комплекси в Татарстан - "ТАИФ", разположен край Нижнекамск. Информацията идва от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но има множество потвърдени и геолокализирани кадри от мястото. Местните власти също потвърждават удар по промишлено предприятие в региона.

В комплекса има рафинерия с капацитет за преработка на около 8 млн. тона петрол годишно, както и други съоръжения, и произвежда бензин, авиационно гориво и други петролни продукти.

Подпалена е и рафинерията в Уфа, Башкортостан, е видно от съобщения в социалните мрежи, потвърдени от мониторинговите групи. Съоръжението е собственост на "Башнефт", част от структурата на "Роснефт". По-рано видеа в Telegram потвърдиха атаката по рафинерията на "Роснефт" в Саратов.

Тази нощ има информация и за още атакувани танкери, превозващи бензин към Крим. За 72 часа "Птиците на Мадяр", както е прозвището на Безпилотните сили на Украйна, са ударили и 19 танкера от т.нар. "сенчест флот", тоест под санкциите на Запада, един ферибот и един товарен кораб в Азовско море. Това е част от операцията по ограничаване на доставките за полуострова и руските военни на южния фронт в Запорожка и Херсонска област.

Преди 12 дни, на 26 юни, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил 40-дневна операция за натиск върху Русия, който да принуди Кремъл да преговаря за мир. Киев не обяви нито официалната дата, в която започва операцията, нито конкретни цели.

Според New York Post обаче след успешните удари по рафинериите, които предизвикват видим дефицит на горива в Русия, Украйна има ново виждане за преговорите за мир. Според източници на изданието в момента не се работи по предишните планове, за които неофициално се говореше, че предвиждат прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението от украинска страна и за предаване на Донецка област от руска.

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Според изданието именно това ще бъде в основата на разговора по-късно днес (8 юли) между президентите на САЩ и Украйна. Двамата ще говорят след официалната среща на върха на НАТО в Анкара. Посланикът на Украйна Олха Стефанишина казва пред NYP, че целта на Киев е "справедлив и дълготраен мир", докато Москва не показва готовност за преговори.

Други източници на изданието посочват, че американският президент Доналд Тръмп също започва да се убеждава, че Москва не води реални преговори и отказва да обсъжда планове за прекратяване на войната. Наскоро от Белия дом коментираха, че не планират да пращат своите преговарящи в Киев или в Москва "за снимки" и ПР, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира в интервю, че руското настъпление губи инерцията си.

Друга тема, която Тръмп и Зеленски ще обсъдят, е участието на Украйна в отбраната на Европа. Пред Financial Times украинският лидер коментира, че страната му не е бреме, а актив за НАТО и има място в отбранителната архитектура на Стария континент.

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Последна актуализация: 15:13 | 08.07.26 г.
войната в Украйна мирни преговори Володимир Зеленски рафинерии дронове
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Коментари

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14
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Aлexaндpo
преди 49 минути
Ааааааа, не така! Според диванната армия у ФейКбукЪ, Русия не само изгуби войната, ами се и разпадна. Пак според тях, укрите вече са в Камчатка.
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13
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Алехандро
преди 50 минути
Според най-нещастният форумен ***-мизерабл, нацистка русия не спирала да върви напред, щяла да превземе това и онова, а още не може да ревземе Малая Токмачка, на 30 км. от нейната граница?! Как е возможно най-големите *** в Европа да живеят в България, че и един от тях да се е регистрирал точно тук, при нас?! Редакцията, дайте възможност, да блокираме тези тролов, които вие търпите, и просто да не ги виждам, лично аз - такава опция е задължителна!
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12
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Aлexaндpo
преди 1 час
Това жендър пропагандата е нелечимо и неспасяемо. Лекува се с 5.45 калибър.
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11
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Aлexaндpo
преди 1 час
Всъщност никой не си и мисли нещо подобно :)))Руската машина си напредва бавно и неумолимо.
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10
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Aлexaндpo
преди 1 час
Отново, в типичния си стил, характеризиращ се с много смешно и глуповато прозрачна пропаганда, знаем в чия полза, се опитва да убеди, че има някава "вероятност" Украйна толкова да е дръпнала на фронта, че вече да се заговори за възможност Русия да е губещата, но все пак да не я "отписваме". Ами реално, като изключим либералните политически "експерти", никой не еи тръгнал да отписва Русия. Това, което се случва е, че Коробко създава наратив, който след това уж поставя на анализ.
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9
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Aлexaндpo
преди 1 час
Разбирасе че Русия губи, но едно е да губи друго е да изчезва нация от нацисти което е от по голямо значение от губене финансово ,Русия ще се възстанови а Украйна ще е като кюрдите леща и скитащи нация.един залп на Буратиното се зьбят на Русия.
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8
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Aлexaндpo
преди 1 час
Пропагандатори може и да твърдят че Русия е загубила, но това са платени от войнолюбците макроновци и стармърци типове. истинският анализ показва друго - украинците загиват масово и отстъпват веки ден.
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7
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Aлexaндpo
преди 1 час
Ясно е, че Украйна няма друг избор освен дезинформация и НАТО се прави, че вярва, за да заблуди народите, че нещата се променят, Украйна е близко до победа, а Русия претърпява крах и така да се оправдае наливането на огромни средства, което всъщност ще потопи европейските народи в мизерия и икономическа деградация.
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6
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Aлexaндpo
преди 1 час
Не мога да разбера, за какви украински победи на фронта се говори, когато се изтласкват по цялото негово протежение. Има едно единствено местенце - Редкодуб, на което вече са спрени, но и то е изключително малко като територия. Очаква се превземането на Лиман, Купянск, има 20-тина километра до Крематорск, 10-тина до Славянск, 7 до Суми, сериозни пробиви и настъпление към Харков, устремно се пробиват отбранителните линии към Орехово.
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5
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Алехандро
преди 1 час
Днес още две рафинерии дадоха фира. Сега, руснаците решават донякъде проблема с природния газ, докато заминат газопроводите и компресорните станции, а също и газохранилища, които гърмят още по-красиво от нефтохранилищата. Украинците ще ги оставят да минат на газ, колкото могат и после ще им праснат газовата инфраструктура.А наесен съм поръчал електроцентралите и после ТЕЦовете.Ватницитеси мислеха, че ще минат метър. Да, ама - не!
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