Украйна има нов поглед към преговори за мир, докато пали рафинерии една след друга

От март насам Украйна започна да нанася много по-интензивни и ефективни удари по енергийни обекти на територията на Русия. В нощта срещу 8 юли има нови атаки - по един от големите нефтопромишлени комплекси в Татарстан - "ТАИФ", разположен край Нижнекамск. Информацията идва от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но има множество потвърдени и геолокализирани кадри от мястото. Местните власти също потвърждават удар по промишлено предприятие в региона.

В комплекса има рафинерия с капацитет за преработка на около 8 млн. тона петрол годишно, както и други съоръжения, и произвежда бензин, авиационно гориво и други петролни продукти.

Подпалена е и рафинерията в Уфа, Башкортостан, е видно от съобщения в социалните мрежи, потвърдени от мониторинговите групи. Съоръжението е собственост на "Башнефт", част от структурата на "Роснефт". По-рано видеа в Telegram потвърдиха атаката по рафинерията на "Роснефт" в Саратов.

Тази нощ има информация и за още атакувани танкери, превозващи бензин към Крим. За 72 часа "Птиците на Мадяр", както е прозвището на Безпилотните сили на Украйна, са ударили и 19 танкера от т.нар. "сенчест флот", тоест под санкциите на Запада, един ферибот и един товарен кораб в Азовско море. Това е част от операцията по ограничаване на доставките за полуострова и руските военни на южния фронт в Запорожка и Херсонска област.

Преди 12 дни, на 26 юни, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил 40-дневна операция за натиск върху Русия, който да принуди Кремъл да преговаря за мир. Киев не обяви нито официалната дата, в която започва операцията, нито конкретни цели.

Според New York Post обаче след успешните удари по рафинериите, които предизвикват видим дефицит на горива в Русия, Украйна има ново виждане за преговорите за мир. Според източници на изданието в момента не се работи по предишните планове, за които неофициално се говореше, че предвиждат прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението от украинска страна и за предаване на Донецка област от руска.

Според изданието именно това ще бъде в основата на разговора по-късно днес (8 юли) между президентите на САЩ и Украйна. Двамата ще говорят след официалната среща на върха на НАТО в Анкара. Посланикът на Украйна Олха Стефанишина казва пред NYP, че целта на Киев е "справедлив и дълготраен мир", докато Москва не показва готовност за преговори.

Други източници на изданието посочват, че американският президент Доналд Тръмп също започва да се убеждава, че Москва не води реални преговори и отказва да обсъжда планове за прекратяване на войната. Наскоро от Белия дом коментираха, че не планират да пращат своите преговарящи в Киев или в Москва "за снимки" и ПР, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира в интервю, че руското настъпление губи инерцията си.

Друга тема, която Тръмп и Зеленски ще обсъдят, е участието на Украйна в отбраната на Европа. Пред Financial Times украинският лидер коментира, че страната му не е бреме, а актив за НАТО и има място в отбранителната архитектура на Стария континент.