Goldman Sachs: Компаниите трудно ще повторят серията от изненадващо силни отчети

Вълната от изненадващо силни финансови резултати, подхранвана от бума на изкуствения интелект (AI), която тласна акциите нагоре през последния сезон на корпоративните отчети, ще бъде трудна за повторение. Затова е малко вероятно само настоящите финансови резултати да предизвикат нов подем на пазарите, смята Кристиан Мюлер-Глисман.

Ръководителят на отдела за изследвания в областта на разпределението на активите в Goldman Sachs Group Inc. заяви пред Bloomberg, че компаниите вероятно отново ще надминат очакванията на анализаторите, но „летвата за този сезон на отчетите е очевидно много висока“.

По думите му инвеститорите ще обръщат особено внимание на прогнозите на компаниите и коментарите на ръководствата им, за да преценят дали фондовият пазар има потенциал за по-нататъшен ръст.

Според Goldman Sachs средната прогноза е компаниите от американския широк борсов индекс S&P 500 да отчетат 22% ръст на печалбите през второто тримесечие, което е близо до оценките, изготвени от Bloomberg Intelligence.

„Обикновено, когато икономическият цикъл е в по-късен етап, ревизиите на прогнозите за печалбите продължават доста дълго“, казва Мюлер-Глисман. „Но тази голяма вълна от значителни положителни изненади при отчетите, свързана с капиталовите разходи за AI, вероятно вече е към своя край.“

Най-големите технологични компании в САЩ планират да инвестират до 725 млрд. долара тази година в центрове за данни, специализирани чипове и мрежово оборудване. Според Мюлер-Глисман т.нар. хиперскейлъри (големите доставчици на облачни услуги) остават в силна позиция, тъй като притежават значителна част от инфраструктурата за изкуствен интелект.

Той допълва, че тези компании вече трябва да насочат усилията си към повишаване на ефективността и към превръщането на инвестициите в AI в реални приходи.

„Според нас дългосрочната структурна тенденция, свързана с изкуствения интелект, остава без промяна“, казва Мюлер-Глисман.