Dow се отдръпна от рекордното ниво, петролът отново поскъпна

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпи от рекордното си ниво във вторник, тъй като инвеститорите отново започнаха да пренасочват капитали от компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), докато цените на петрола се повишиха, предаде CNBC.

Бенчмаркът загуби 0,3%, след като по-рано през деня достигна нов исторически вътрешнодневен връх. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спаднаха съответно с 0,5% и 1,2%.

Акциите на Micron поевтиняха със 7%, а книжата на KLA, Marvell Technology, Broadcom и AMD също поеха надолу. Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) се понижи с над 5%.

„Очакванията са изключително високи, а фундаменталните показатели трудно успяват да ги оправдаят. Именно това стои зад днешните спадове“, коментира Майк Бейли, директор „Изследвания“ във FBB Capital Partners. „Очаквам ротацията на капитали, която наблюдаваме, да продължи“, добави той.

Инвеститорите насочиха средства към водещи компании в други сектори на пазара като здравеопазване и финансови услуги, както и към големите технологични компании. Акциите на Eli Lilly поскъпнаха с 2%, а тези на JPMorgan Chase и Microsoft също отбелязаха ръстове. Книжата на Walmart също поскъпнаха, след като компанията обяви намаление на цените на редица продукти.

Допълнително негативно влияние върху настроенията оказа поскъпването на петрола, след като Иран атакува катарски танкер за втечнен природен газ в близост до Ормузкия проток. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 5,22% до 75,75 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 5,05% до 72,01 долара за барел.

Върху настроението на инвеститорите натежа и информация на Ройтерс, според която DeepSeek разработва собствен чип за изкуствен интелект. Ако проектът бъде завършен, компанията би могла да намали зависимостта си от полупроводници, произвеждани от Nvidia и Samsung.

Междувременно акциите на SpaceX поевтиняха с 6% в деня, в който компанията беше включена в индекса Nasdaq-100. Това се случи въпреки поредицата от положителни оценки от анализатори.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,549%, а тази по 30-годишните - до 5,057%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,23% до 101,08 пункта.

Златото поевтиня с 1 на сто до цена от 4125,7 долара за тройунция.