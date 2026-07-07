Настъпва ли времето на „перфектния“ инфлуенсър

Следващите години ще бъдат период на съчетаване между човешката креативност и развитието на изкуствения интелект (AI), а секторът на инфлуенсър маркетинга ще трябва да се адаптира както технологично, така и регулаторно. Този коментар направи Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание, в интервю за предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя посочи, че изкуственият интелект вече намира приложение в създаването на съдържание чрез различни инструменти, но очаква, че по-сериозните промени за инфлуенсър маркетинга тепърва предстоят. По думите ѝ технологиите ще улесняват работата на създателите на съдържание и постепенно ще доведат до навлизането на AI инфлуенсъри и на българския пазар.

„Наред с технологичните възможности обаче автентичността и личният контакт с аудиторията ще останат основен фактор за доверието и влиянието“, категорична е Христова.

Според Христова цената ще бъде един от основните фактори, които ще определят избора между реални и виртуални инфлуенсъри. Тя очаква AI да направи част от услугите по-достъпни, докато присъствието на реалните личности постепенно ще се превърне в по-ценен ресурс.

„Цената ще бъде определяща, защото колкото повече технологии се използват, цената рязко пада. Мисля, че ще дойде момент, в който автентичното, истинското, живото ще бъде по-скъпо и ще бъде премиум. Очаквам да има баланс между количество и цена, както и премиум услуга с истински инфлуенсъри“, каза още експертът по инфлуенсър и дигитален маркетинг.

Христова допълни, че е възможно създателите на съдържание да започнат да използват свои AI клонинги, така че едновременно да предлагат автоматизирано съдържание и лично участие в кампаниите.

По думите ѝ технологичното развитие вече поставя въпроси за защитата както на популярните личности, така и на потребителите. Тя изтъкна, че вече има случаи на неправомерно използване на образите на известни хора в реклами, което създава риск от подвеждане на аудиторията.

„На този етап изобщо не сме започнали да мислим за правните аспекти и за защитата на живите инфлуенсъри. Вече имаме случаи, в които се клонират популярни лица, използват се неправомерно в реклами, няма как те да бъдат спрени, подвеждат хората и ги мамят. От друга страна трябва да защитим и аудиторията, която трябва да знае кое е истинско и кое е генерирано с AI“, даде пример експертът. И добави, че социалните мрежи вече правят първи стъпки чрез обозначаване на AI съдържание, но заяви, че ще са необходими и законови регулации.

Макар да е убедена, че изкуственият интелект ще може да създаде "перфектния" инфлуенсър, Христова не смята, че именно това ще бъде най-търсеното от аудиторията. Според нея хората изграждат връзка с личности, а не само със съдържание, поради което автентичността ще остане основното конкурентно предимство.

„Не мисля, че някой има нужда от "перфектния" инфлуенсър, защото хората следват инфлуенсъри заради емоциите, знанията, информацията и начина, по който се свързват с тяхната лична история. Сто процента съм убедена, че може да бъде създаден перфектния инфлуенсър що се отнася до външен вид, до негови характеристики и до това какви истории той разказва, но за мен най-важното е, че не можеш да го видиш на живо, не можеш да си поговориш с него и не можеш да си направиш селфи с него“, посочи Христова.

По какъв начин създателите на съдържание могат да запазят своята автентичност? Може ли AI да улесни излизането на българските инфлуенсъри на международните пазари? Какви са спецификите на присъъствието в дигиталните мрежи? Защо ако искаш да монетизираш дигиталното развитие трябва да го изучаваш?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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