Работниците се надигат срещу опита за свиване на разходите на германските автоконцерни

Предвид несигурното положение на германската автомобилна индустрия, синдикатът на Bosch - най-големият доставчик на автомобилна техника в света, призовава за кръгла маса в Германия, съобщава Der Spiegel.

„Не можем да продължаваме както преди“, посочва пред германското издание Франк Зел, председател на синдиката на Bosch Mobility. Необходима е „работна група с представители на работодателите в автомобилната индустрия, служителите, синдикатите и политиците, която ще се разпусне едва след като разработи решения, осигуряващи бъдещето на индустрията в Германия“, посочи Зел.

Всеки трябва да даде своя принос; необходимо е да се скъса с установените модели на преговори, подчерта още той.

Миналият петък конфликтът между мощния профсъюз IG Metall и работодателите в германската автомобилна индустрия достигна нов връх. Хиляди служители на Mercedes-Benz преминаха с протестно шествие до централата на производителя на автомобили в Щутгарт, за да изразят несъгласието си „срещу неплатеното увеличение на работното време до 40 часа, съкращенията на колективно договорените обезщетения, прекомерните дивиденти и курса към намаляване на разходите от страна на компанията за сметка на работната сила“, както обяви IG Metall.

Преди това главният изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус и директорът „Човешки ресурси“ Брита Зеегер поискаха в послание до служителите си да „работят повече за същото заплащане във всички области“.

IG Metall обяви, че това лято и през есента ще се противопостави на техните искания.

Според синдиката над 33 хил. служители са участвали в протестите на няколко места в Германия, докато Mercedes оценява броя им на приблизително 16 хил. души. Синдикатът обяви подобни протести и срещу други производители и доставчици през следващите седмици – например срещу Volkswagen, където главният изпълнителен директор Оливер Блуме ще представи пред надзорния си съвет в четвъртък радикален план за намаляване на разходите и преструктуриране на най-голямата автомобилна компания в Европа.

Председателят на IG Metall Кристиане Бенер, която е и член на надзорния съвет на Volkswagen, заяви по време на протест в Дюселдорф, че ключът към силната автомобилна индустрия се крие в инвестициите в продукти, заводи и служители, ориентирани към бъдещето. „Изискваме също ясен сигнал от политиците: индустриалното ядро ​​на тази страна не трябва да ерозира. Нуждаем се от активна индустриална политика, която да гарантира трансформацията“, посочва Бенер.

Кризата, пред която са изправени германските производители и техните доставчици, се задълбочи през последните седмици. Главният изпълнителен директор на Bosch Щефан Хартунг напусна компанията, заменен от Кристиан Фишер. Индустриалният конгломерат регистрира първата си загуба от световната финансова криза през 2008 г. насам. С приходи от продажби в размер на 55,8 млрд. евро, подразделението за мобилност формира почти две трети от приходите на Bosch Group и само по себе си е най-големият доставчик на автомобилна техника в света.

Атака срещу 35-часовата работна седмица

Малко преди това BMW Group понижи перспективата си за печалба за 2026 г. и обяви мерки за намаляване на разходите. Очаква се тези мерки да включват съкращения на работни места. Запознати с плановете източници говорят за съкращаването на 4-5 хиляди служители. Преговорите между ръководството на BMW, водено от новия изпълнителен директор Милан Неделкович, и синдиката едва сега започват.

Както и при други производители на автомобили, BMW има споразумение за сигурност на работните места, а първоначалните съкращения ще бъдат постигнати чрез доброволни решения, като например обезщетения за прекратяване на трудовия договор и програми за ранно пенсиониране. Водят се и дискусии относно вътрешните подизпълнители. Това би означавало, че междинните продукти и услуги, които понастоящем се доставят отвън, ще бъдат обработвани от служители на BMW в бъдеще. Това би подсигурило работните места в компанията.

„Всеки, който атакува 35-часовата работна седмица, се изправя срещу целия IG Metall“, заяви Хорст От, областен председател на IG Metall за Бавария. Той добавя, че от практическа гледна точка „е трудно да се разбере защо работното време трябва да се увеличава, когато няма достатъчно работа“.

Председателят на синдиката на BMW Мартин Кимих заяви пред Spiegel, че всеки, който не може да измисли нищо по-добро „от това да настоява за 40-часова работна седмица, не е успял да разпознае знаците на времето“.

Йорг Шлагбауер, председател на профсъюза на Audi, остро разкритикува ръководството на Mercedes. „Тези атаки срещу колективните трудови договори в Mercedes са предназначени да навредят на всички нас“, изтъква той.

Не само ръководството на Mercedes се опитва да „се възползва от възможността да промени границите на колективното договаряне и да изнудва работната сила“. Шлагбауер и Карола Франк, председател на комитета на синдикалните председатели на IG Metall в Audi Ingolstadt, говорят за „предварително уговорена нечестна игра от страна на работодателите“.