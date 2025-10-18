Германия трябва да се ангажира с решаването на проблемите на своята автомобилна индустрия

Германската автомобилна индустрия е хваната в капана на низходяща спирала от известно време: спад на печалбите, съкращения на работни места и дългогодишен спор относно забраната за продажба на нови коли с двигатели с вътрешно горене. На неотдавнашната автомобилна среща на върха в Берлин мнозина се надяваха на решения – но според автомобилния експерт Фердинанд Дуденхьофер срещата не е оправдала очакванията, пише германското издание Merkur.

„Всички основни проблеми остават нерешени“, обяснява Дуденхьофер в интервю за Neue Osnabrücker Zeitung. Той критикува и ценовата политика на електроснабдителните компании.

Електрическите автомобили се смятат за ключ към бъдещето за индустрията. Но нарастващите съмнения доведоха до рязка промяна в тенденцията. Германските автомобилни производители не отчитат почти никаква печалба от електромобилите, а несигурността относно политическата посока парализира инвестициите.

„Никой няма да инвестира, ако не знае накъде отиват нещата. Купувачите стоят далеч от новите автомобили и чакат да видят какво ще се случи“, предупреждава Дуденхьофер.

Той описва дебата за забраната на продажба на нови коли с двигатели с вътрешно горене като контрапродуктивен.

Според друг автомобилен анализатор, Щефан Брацел, от Центъра за автомобилен мениджмънт (CAM), разхлабването на забраната за двигатели с вътрешно горене няма да подобри конкурентоспособността на германската автомобилна индустрия.

Едно е ясно за Дуденхьофер: политиците най-накрая трябва да действат, вместо само да обсъждат проблемите.

„Индустрията ще оцелее само ако сме конкурентоспособни, което означава по-ниски разходи за труд, по-ниски цени на енергията, по-ниски логистични разходи, по-ниски корпоративни данъци, по-ниски регулации и т.н.“, изтъква той.

Според експерта в индустрията социалните програми не са достатъчни – те няма да отведат местната автомобилна индустрия в бъдещето, като са необходими „драстични съкращения за намаляване на разходите“.

По отношение на електромобилите, Дуденхьофер подчертава напредъка в технологиите.

„Времето за зареждане е значително намалено и сега е възможен пробег до 800 километра“.

Подобно е положението и с цените. Преди годината разликата между идентични модели, задвижвани с електричество и бензин, е била над 7000 евро в полза на електромобила.

Дуденхьофер смята, че електрическите автомобили ще постигнат ценови паритет с тези с двигател с вътрешно горене преди 2030 г. От решаващо значение е германските производители да адаптират стратегиите си, посочвайки Audi в Китай като положителен пример.

По думите на експерта високата цена на електроенергията остава ключов проблем за бързото навлизане на електромобилите. „Ако плащате повече от едно евро на киловатчас електроенергия за бързо зареждане, ще бъдете смаяни от сметката“, коментира Дуденхьофер.

Германия е една от страните с най-високи цени на електроенергията. Анализаторът смята, че както корпорациите, така и политиците имат отговорност най-накрая да преговарят с доставчиците на електроенергия за намаляване на разходите за енергия.