Сривът на автомобилната индустрия в Германия носи важни уроци за Испания

Германските автомобили са синоним на инженерно съвършенство през последния век. Днес обаче реалността е друга: кокошката, която снася златните яйца, се е предала отдавна.

Mercedes-Benz обяви 56% спад на печалбата за първата половина на годината, предупреждавайки, че най-лошото тепърва предстои. BMW също не е пощадена: печалбата ѝ преди лихви и данъци се свива с една трета през второто тримесечие до 2,6 млрд. евро въпреки уверенията на ръководството, че „всичко все още е под контрол“. Новините за Porsche са още по-лоши: 91% срив в оперативната печалба за второто тримесечие, испанското издание Medium.

Голяма част от проблемите на тези германски автомобилни производители идват от спада при продажбите в Китай, най-големият автомобилен пазар в света. Продажбите на BMW се сринаха там с 13,4%, на Mercedes със 7%, а на Volkswagen с 10% само за една година. За същия период продажбите на електрически превозни средства нараснаха с 37,6%.

Изглежда, че германските компании не гледат толкова сериозно на китайските потребители. Те все още не разбират, че формулата за успех се корени в привличането на младите китайци: автомобил без безжични актуализации, безпроблемна мобилна интеграция и цифрова екосистема няма място на пазара през 2025 г. За разлика от старите коли, произвеждани в Бавария или Щутгарт, местните марки, фокусирани върху софтуера, като BYD, Xiaomi или Nio се насочват към бъдещето, защото са родени с електрическа ДНК и мислят в гигабайти, а не в кубици.

Гордостта предшества падението: години наред бордовете на германските концерни (и не само те) осмиваха електрическите автомобили. Вместо това те решиха да изберат „синтетичните горива“, напълно неефективни, и хибридите, като лобираха за забавяне на изпълнението на целите за премахване на емисиите от европейски автомобилен пазар. Днес, когато маржовете се свиват, отговорът е едновременно отчаян и безполезен: съкращения на работни места, корекции на цените, които подкопават имиджа, и внезапна мания за поставяне на екрани на аналогови табла.

Това, което германската автомобилна индустрия преживява, с много малки изключения, е моментът на Kodak или Nokia. И когато Porsche призна, че „моделът, който работеше в продължение на десетилетия, вече не работи в сегашния си вид“, предвещава смъртта на бизнеса.

Междувременно Испания индустрията остава в режим на пълно отричане. Страната се хвали, че е вторият по големина производител на превозни средства в Европейския съюз (ЕС), но само 1,2% от превозните средства по пътищата на Испания са електрически, което я поставя на последно място в класацията за електрификация на пазара.

Въпреки факта, че регистрациите на електрически автомобили са се увеличили рязко от началото на годината (с 93% до края на юли), тези коли все още формират едва 17,4% от пазара, а испанските фабрики са намалили производството си с 8,4%. Това едва ли е причина за празненства.

Докато Германия се впуска в ерата на електромобилите, Испания продължава да гледа комфортно към миналото. Еднократната помощ за покупка на електромобил се изчерпва, мрежата за зареждане се развива със скоростта на препускащ охлюв и все още няма индустриален проект, който да стимулира производството на батерии в голям мащаб, нито софтуерна екосистема, която да съпътства превозните средства.

Разликата с Китай се увеличава всяко тримесечие и, което е по-лошо, с Европа. Средният дял на електромобилите от общите продажби в ЕС вече е над 20%. В Испания той е наполовина. Там мнозина все още вярват, че китайските превозни средства „са с ниско качество“... Докато осъзнаят обратното, европейската автомобилна индустрия ще изчезне.

Вероятно тя заслужава да изчезне: много европейски производители се надяваха, че няколко хибридни двигателя и малко „зелена реклама“ ще бъдат достатъчни, за да отложат необратимото. Те отказаха да слушат онези, които предупреждаваха, че електрическите превозни средства не са прищявка, а по-скоро следващата платформа на технологичната индустрия. Днес те плащат цената за бездействието си. И ще платят още по-скъпо утре: по-слаб бизнес, изтичане на мозъци и загуба на стратегическа значимост – неща, които са почти невъзможни за възстановяване.

Тези, които отричат електрификацията, които се борят с регулациите при емисиите или които забавят актуализациите на софтуера, сега жънат това, което са посели. Ако Германия, която беше лидер в автомобилните технологии толкова дълго време, буксува, Испания трябва да извлече поука от това.

Следващото десетилетие няма да е свързано с впръскването на гориво; вместо това то ще бъде програмирано на Python и актуализирано от 5G. Компаниите, които не успеят да разберат това, ще изпаднат от играта. И ще трябва да обвиняват само себе си.