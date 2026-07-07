Войната мина в нова фаза - и Украйна вече е конкурентоспособна

Войната навлезе в следващия етап - битка в небето, а там Украйна вече е конкурентоспособна, каза в интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски. Неговите думи се потвърждават от атаките, които извършва Украйна в тила на Русия в последните месеци, достигащи вече на разстояние от 2500 км. В нощта срещу 7 юли към Московска област са летели повече от 430 дрона, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Telegram. Щетите се уточняват.

Според съобщенията на Министерството на отбраната на Русия тази нощ са унищожени общо 452 дрона над територията на Русия и окупирания Крим.

Данните показват, че ударите по енергийни обекти в Крим продължват. Сателитни снимки от NASA Firms потвърждават пожари в 110-киловолтовата подстанция в Саки и 330-киловолтовата подстанция "Западнокримска", което доведе до срив на енергийната система на целия полуостров. Има данни и за пожар в морето - вероятно танкер, доставящ горива в Крим, каквито бяха атакувани и преди ден в Азовско море.

В Белгородска област беше атакуван и подпален линеен газопровод и градът остана без ток, а има данни и за други удари по окупираните територии в Херсонска област, които също ограничават електроснабдяването. Местните власти в Калужка област съобщават за попадения в промишлени обекти в Дзержински окръг, където са разположени петролни съоръжения и резервоари.

В нощта срещу и на самия 6 юли руското Министерство на отбраната съобщи за свалени 600 дрона над различни части от Русия и над Крим. За първи път бяха нанесени поражения по най-голямата рафинерия в Русия - в Омска област.

Русия от своя страна се фокусира върху бензиностанции и бази на логистичната компания "Нова почта" в ежедневните си атаки към Украйна. ВВС съобщава за изстреляни 123 дрона по територията на Украйна като са свалени 108 от тях. Има данни за преки попадения на 12 дрона в 10 локации.

Fire Point модернизира дроновете FP-1 и те летят над 3000 км

Водещият производител на дронове в Украйна Fire Point е модернизирал дроновете си FP-1 и те вече летят до 3400 км спрямо досегашните около 1600 км, коментира ръководителят на компанията Денис Штилерман социалните мрежи. Именно тези дронове бяха използвани за атаката в Омска област. Обектът се намира на повече от 2500 км и с неговото поражение Украйна вече е нанесла щети по 10-те най-големи руски рафинерии.

С разширяването на обхвата в обсега на украинските дронове вече попадат 85% от по-големите руски рафинерии, посочват руски опозиционни медии.

От думите на Штилерман е видно, че другите показатели на дрона остават приблизително същите - бойната глава е до около 120 кг. При полет на максимална дължина обаче тя може да бъде намалена до 60 кг.

Според медийни публикации Fire Point произвежда около 100 дрона FP-1 на денонощие, а цената им е към 55 хил. долара.

Ще полетят ли към Москва хиляди дронове?

В своето интервю за FT украинският президент коментира още, че руският президент Владимир Путин ще сложи край на бойните действия едва когато последиците от тях станат осезаеми за него и неговото обкръжение. "Когато към Москва полетят не стотици, а хиляди дронове, той ще разбере" допълни още Зеленски.

Руският опозиционер Марк Фейгин отбеляза от своя страна, че Путин ще сложи край на войната само когато рискът да продължи бойните действия надвишава този да ги прекрати, което в момента не е факт.

По време на брифинг в Белия дом, преди да отпътува за Турция, американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че краят на войната може да е по-близо от очакваното. Той отбеляза, че Володимир Зеленски иска да спре войната, а Путин вече усеща натиска и иска същото.

При ударите в тила Русия няма отговор

В тази фаза на войната вече няма значение чия територия е по-голяма и има по-голямо население, каза още Володимир Зеленски пред FT. Според него в момента линията на съприкосновението се придвижва незначително, макар и интензивността на бойните действия да се запазва висока (над 200 атаки на ден), а Украйна успя да блокира действията на руския Черноморски флот и има предимство в Черно море. При това положение решаваща ще е въздушната битка, смята Зеленски.

"Ако фронтът остане стабилен и лишим врага от неговото господство в морето, както направихме с нашите дронове, следващото поле на бойните действия е небето", допълни украинският президент.

Той отбеляза, че и въздушните удари са едно от слабите места на Украйна, отчитайки недостига на средствата за противовъздушна отбрана (ПВО).Системите за ПВО са слабото място и на Русия, която допуска стотици дронове на своя територия и преди удара в Омска област Украйна унищожи 43% от проектния капацитет за преработка на петрол в страната.

Русия произвежда повече балистични ракети, отколкото САЩ прехващачи

От началото на годината Русия обаче е изстреляла по територията на Украйна 553 балистични или движещи се по балистична траектория ракети, от които са свалени едва 160, или към 30%.По данни на украински анализатори Русия произвежда средно на ден по 3 балистични ракети "Искандер - М", или около 900-1000 на година. За свалянето на една ракета се използват средно два прехващача за Patriot, а годишно Lockheed Martin произвежда към 650.

По тази причина Украйна отдавна иска лиценз за производството на прехващачи. В своето вечерно обръщение за 1594-ия ден Зеленски посочи, че по този начин ще бъде помогнато не само на страната му да се защити, но и да бъдат попълнени запасите в световен мащаб. "(Руският президент Владимир - б.р) Путин отново отбеляза победа над жилищни сгради", посочи още украинският лидер.

При атаката загинаха 26 души в Киев и близкото предградие Вишнево, където беше ударен машиностроителният завод "Визар". Според руски източници в него са се произвеждали ракети "Нептун" и дронове и са подпалени бойни глави и самолетно гориво, което е предизвикало големи разрушения в околните сгради.

Темата за противовъздушната защита и ракетите за Patriot вероятно ще бъде водеща по време на разговорите на украинския президент на срещата на НАТО в Анкара, която започва днес (7 юли). Американският президент Доналд Тръмп потвърди по време на брифинг в Белия дом, че ще разговаря с украинския си колега в Турция.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди атаката на Русия по Киев и отбеляза, че "по този начин Русия няма да спечели войната".

Руски военни кореспонденти съобщават за пробив във Вовчанск

Руски военни кореспонденти съобщават за пробив във Вовчанск, в Харковска област в близост до границата с Русия. Битката за града с население от 17 хил. души преди началото на войната се води от май 2024 година, когато Москва обяви плановете си за създаване на буферна зона в приграничните зони в Харковска и Сумска област.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщава за 8 атаки в приграничните зони на Харковска област. В предишните дни обаче интензивността на бойните действия беше малко по-висока.

Като цяло на 6 юли, 1594-ия ден от войната, ВСУ съобщава за 255 атаки спрямо 256 ден по-рано. Периодът с интензивни боеве (над 200 на ден) продължава вече 56-и ден. Най-горещата точка остава Покровското направление с 36 атаки, но в Костянтинивка, която Русия обяви за окупирана, са регистрирани 34 атаки.

Ожесточени са битките още и за Словянск (24) и Лиман (24), както и за Хуляйполе (14). ВСУ отбелязва единични атаки в Купянск и Краматорск в последните седмици, но и градовете са атакувани масирано с авиобомби.

През миналото денонощие Русия е извършила 95 въздушни удара с 267 управляеми авиационни бомби и 3100 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9800 fpv-дрона.