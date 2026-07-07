Т. Хюсеин: Прагматизмът и реалните отбранителни способности изместват традиционната политика на НАТО

В центъра на срещата на върха на алианса в Анкара застава стратегията „НАТО 3.0“, където прагматизмът и реалните отбранителни способности изместват традиционната политика, основана на идеологически принципи. Този коментар направи журналистът Тайфур Хюсеин в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че провеждането на този форум в турската столица бележи историческа трансформация в архитектурата на колективната сигурност и изпраща ясен сигнал към международната общност за пренареждането на силите вътре в алианса.

Журналистът обърна внимание на един от най-значимите акценти преди официалния старт на срещата – изключителния дипломатически жест от страна на Вашингтон. Президентът Доналд Тръмп ще проведе двустранна среща единствено с Реджеп Таийп Ердоган.

„Изключителен голям жест от страна на американския президент към турския му колега, имайки предвид, че поне според официалното съобщение Тръмп ще се срещне само с него като партньор в НАТО. От друга страна ще има отделни две срещи с украинския президент и със сирийския му колега“, обясни Тайфур Хюсеин.

Според него Ердоган умело капитализира втория мандат на Тръмп, за да изгради модел на взаимоотношения, базиран на лични контакти и приятелство, вместо на строги институционални принципи. „Анкара се стреми да приложи същата стратегия и към европейските си партньори, особено в Западна Европа, с цел да засили позициите и имиджа си на международната сцена“, каза журналистът.

Хюсеин смята, че трансформацията на НАТО от структура, родена в епохата на Студената война, към съвременна мрежа за сигурност, налага предефиниране на ролята на държавите членки. Той отбеляза, че Турция, която дълги години беше разглеждана предимно като южна периферия на пакта, днес заема лидерска позиция.

„Новата стратегия „НАТО 3.0“, обявена от турското външно министерство, отразява прехода от съюз на споделени ценности към съюз на споделени възможности. Държавите с развита военно-промишлена индустрия и сериозен числен капацитет на армиите си закономерно излизат на преден план. Със своята армия — втората по численост в НАТО — и мащабните инвестиции в отбранителния сектор, Анкара бързо запълва вакуума, оставен от частичното освобождаване на позиции от страна на САЩ“, коментира журналистът.

Що се отнася до въпроса за евентуално директно разполагане на турски войски на украинска територия като гарант за бъдещо мирно споразумение с Русия, Хюсеин каза, че подобна авантюра би била изключително грешен ход и стратегическа грешка. Вместо това, Турция ще продължи да изпълнява своята ключова „възпираща функция“ чрез силен военно-промишлен капацитет и контрол над жизненоважни географски зони.

„Анкара се утвърждава като незаобиколим фактор както на север от Истанбул (Черно море и Украйна), така и на юг — в Близкия изток и Кавказкия регион“, каза още той. Гостът уточни, че глобалната стратегия за сигурност променя фокуса си — Източният фланг на НАТО вече не е периферия, а централна зона за противодействие на заплахите и възпиране на Русия. „В този контекст Турция се очертава като водещ изпълнител на съвместните политики на американската администрация в Близкия изток, Кавказ и Черноморския регион, прогнозира Хюсеин.

Защо Турция е пример при финансиране на отбраната? Ще използва ли Ердоган срещата на върха на НАТО, за да закрепи властта си за предстоящите след няколко години ключови президентски и парламентарни избори? Използва ли Анкара нарасналото си значение за трансатлантическата сигурност като щит срещу критиките от Запада относно състоянието на човешките права и върховенството на закона?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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