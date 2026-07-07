Dow надгражда рекордното ниво от 53 хил. пункта, секторът на чиповете върви надолу*

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достига нов исторически връх в рамките на борсовата сесия във вторник, тъй като инвеститорите отново пренасочват капитали от компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава със 187 пункта, или 0,3%, надграждайки нивото от 53 хил. пункта, достигнато вчера. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат съответно с 0,1% и 0,5%.

Акциите на Micron поевтиняват с 5%, като тези на KLA, Marvell Technology, Broadcom и AMD също са надолу.

Инвеститорите насочват средства към водещи компании в други сектори на пазара като здравеопазване и финансови услуги, както и към големите технологични компании. Акциите на Eli Lilly поскъпват с над 2%, докато тези на JPMorgan и Microsoft са нагоре с по 1%. Книжата на Walmart също поевтиняват с 1%, след като компанията обяви намаления на цените на някои продукти.

Настроенията на инвеститорите бяха помрачени, след като производителят на памет чипове Samsung Electronics отчете значителен ръст на печалбата през второто тримесечие, но опасенията относно разходите и търсенето засенчиха добрите резултати.

„Реакцията на пазара към Samsung показва един от най-големите рискове през следващите седмици: резултатите за второто тримесечие вероятно ще бъдат много силни в абсолютен план, но за разлика от първото тримесечие, очакванията сега са изключително оптимистични (а индексът S&P 500 е с около 1000 пункта по-високо, отколкото преди публикуването на резултатите за първото тримесечие), което означава, че летвата е поставена много високо“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Допълнително негативно влияние върху настроенията оказа публикация на Ройтерс, според която DeepSeek разработва собствен чип за изкуствен интелект (AI). Подобна стъпка би могла да намали зависимостта на компанията от полупроводници, произвеждани от компании като Nvidia и Samsung.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,497%, а тази по 30-годишните - до 5,01%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек ръст от 0,03% до ниво от 100,879 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,53% до 73,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,46% до 69,55 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,38 на сто и се търгува на цена от 4183,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.