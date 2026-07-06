Собственикът на "Северен поток" няма да получи застраховка заради взривовете

Собственикът на "Северен поток" - регистрираната в Швейцария Nord Stream AG, няма да получи застраховка заради унищожаването на три от четирите тръби на проекта след взривове през есента на 2022 година. Според решение на съда инцидентът е резултат от войната в Украйна - събитие, което не се покрива от застраховката, пише Bloomberg.

Компанията заведе дело срещу застрахователите Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance (EU) DAC в съд в Лондон с искане да ѝ бъдат изплатени 580 млн. евро.Тогава компаниите отказаха с мотива, че взривовете са резултат от войната и/или са поръчани от правителство, което прави полиците невалидни.

Съдията по делото потвърди, че щетите са се случили по време на или в резултат на война, а такива щети са били изключени от покритието. Bloomberg отбелязва, че в хода на делото са били изслушани редица експерти, включително и офицер от Военноморските сили на САЩ и консултанти по взривни вещества.

Nord Stream е дъщерна компания на руския холдинг "Газпром" (51%) и четири европейски компании - Wintershall Dea, PEG Infrastruktur (E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE, които си поделят останалите 49% от капитала. Русия допусна западните компании в структурата със строежа на разширяването на проекта за газопровод по дъното на Балтийско море, опитвайки да покаже, че ефектът му ще е икономически, а не геополитически, целящ да оказва натиск върху европейските държави, "въртейки кранчето" на газа.

Компанията управлява проекта "Северен поток 1", който влезе в експлоатация през 2011 г. "Северен поток 2" беше готов в края на 2021 г. и се чакаше решение за лиценз от германската държава. Процедурата обаче беше спряна вероятно седмици преди регулаторите да се произнесат, заради нахлуването на Русия в Украйна.

В момента само една от тръбите е здрава и тя е част от "Северен поток 2", тоест не може да бъде използвана за доставки на газ в Европа без разрешението на Берлин.

По време на съдебното дело в Лондон не бяха правени никакви заключения относно извършителите на взривовете. Има няколко теории, подкрепяни от анализаторите. Една от тях е, че Русия сама е взривила тръбите, за да не дължи компенсации заради намалените или спрените доставки на газ през 2022 година, за които би дължала милиарди евро.

Съмненията падат и върху Украйна, за да ограничи влиянието на руския газ в Европа. Москва продължава да поддържа тезата, че зад взривовете стоят британските и американските служби.

Тези възможности бяха дискутирани в съдебната зала, а съдията отбеляза, че който и да е извършителят, именно войната е "съществена причина" за неговите действия.