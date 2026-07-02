Германски прокурори обвиняват украинските власти в поръчение на атаката срещу "Северен поток"

Германски прокурори обвиняват украинските „държавни власти“, че са поръчали атаката с експлозиви срещу газопровода „Северен поток“ през 2022 г., съобщава британският в. Guardian.

Обвинението вероятно ще разпали напрежение между Киев и Берлин – най-големият военен поддръжник на Украйна в момента, посочва медията.

Саботажът в Балтийско море от екип нападатели почти изцяло унищожи инфраструктурата на морското дъно. Газопроводът беше ключов коридор за доставка на руски газ до Германия.

Заподозрян, който беше арестуван през август 2025 г. в Италия и екстрадиран в Германия през ноември, беше обвинен тази седмица. По време на залавянето му той беше посочен като Сергий Кузнецов. Федералната прокуратура посочва в изявление, че го е обвинила във военни престъпления „за нападение срещу цивилен обект“, както и в причиняване на експлозия и нарушаване на обществените услуги.

Според германската прокуратура Кузнецов, тогава офицер в украинската армия, заедно с други военни, е разработил план за унищожаване на тръбопроводите по заповед на държавните власти в Украйна“ след началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Газопроводът „Северен поток“ 1 беше жизненоважен маршрут за руския износ на газ за Европа, докато „Северен поток“ 2 все още не беше въведен в експлоатация, припомня медията.

„Целта е била да се спрат окончателно доставките на газ през тръбопроводите и да се попречи на Русия да използва приходите от търговията с природен газ за финансиране на военните действия“, казват още прокурорите.

По времето на атаката Москва вече беше спряла доставките по „Северен поток“ 1 заради западни санкции. Европейските страни тогава обвиниха Русия, че използва синьото гориво като оръжие.

Списъкът с обвиненията беше публикуван в четвъртък, но обвинителният акт е връчен в сряда. Украинският президент Володимир Зеленски коментира вчера, че все още не е получил пълни подробности.

Германия изпревари САЩ като най-голям национален военен поддръжник на Украйна. Германското правителство не е коментирало обвиненията. Според обвинителния акт е сформирана група за осъществяване на заговора, съставена от професионални водолази, шкипер и експерт по взривни вещества „под ръководството на обвиняемия“.

Кузнецов твърди, че е влязъл в Германия през Полша на 4 септември 2022 г., като е използвал фалшив украински паспорт, според прокурорите. Малко след това той се е качил на океанска платноходка с другите членове на групата. Корабът преди това е бил чартиран от немска компания в Росток с фалшиви документи, според твърденията на прокурорите.

Кузнецов и неговите съучастници са транспортирали големи количества взривни вещества, годни за оръжие, до обект близо до датския остров Борнхолм. Групата е „поставила взривни устройства, снабдени с таймери, на газопроводи, минаващи по морското дъно“, казват от германската прокуратура.

Устройствата са се взривили на 26 септември, като са причинили сериозни щети на двата тръбопровода и са освободили рекордни количества метан в атмосферата.

Преди инцидента по „Северен поток 1“ се транспортираше около половината от годишните нужди на Германия от природен газ за производство на енергия.

Подозренията на Берлин първоначално бяха насочени към Русия и САЩ, които отдавна критикуват тръбопроводите и обвиняват Европа, че е увеличила значително зависимостта си от Русия за енергийните доставки.

Очаква се делото да бъде гледано през есента в Хамбург.