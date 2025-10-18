Взривът на тръбите на "Северен поток" по дъното на Балтийско море, ако е организарано и изпълнено от Украйна, не е акт на тероризъм, а на елемент на отбранителните действия в отговор на военната агресия на Руската федерация. Това постанови полски съд в отговор на искане за екстрадиране на задържания по подозрения за участие в операцията Володимир Журавльов.

Съдията Дариуш Любовски отказа да изпрати украинеца в Германия, която издаде европейска заповед за арест и го освободи, отбеляза ВВС. Агенцията допълва, че обикновено тези дела в рамките на ЕС се разглеждат бързо и изпълняват бързо.

През август Германия издаде заповед за арест на група украински граждани, които може да са съпричастни с взривовете -чрез наемане на яхтата "Андромеда", и поставйки експлозиви по дъното на морето. Заради това искане Италия също задържа украински гражданин, но и също така отказа да го екстрадира. Според публикация в The Wall Street Journal задържаният е бивш военен.

Досега Украйна отрича участие във взрива, който спря доставките на руски газ за Германия. Това се случи през септември 2022 година. При операцията бяха прекъснати три от четирите тръби на проекта, но четвъртата е част от разширението "Северен поток 2", което заради войната в Украйна не получи разрешение за експлоатация от германските власти.

Русия многократно предлага да поднови доставките по оцелятата тръба, чийто капацитет е около 25 млрд. куб. метра на ден.

Москва обвинява САЩ и Великобритания в саботажа по "Северен поток" и не смята, че в операцията може да е замесена Украйна. Ръководителят на външното разузнаване на Русия Сергей Наришкин определи украинската следа като "версия за наивници".

Има и версия, според която Русия сама е взривила тръбите, за да не се налага да плаща компенсации за неизпълнените си задължения по доставка на природен газ през 2022 година.

Полският премиер Доналд Туск също реагира на решението на съда и написа в социалната мрежа Х "Делото е приключено".