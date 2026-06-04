Русия очаква, че интерес към "Северен поток" отово ще има

Отново ще има интерес към газопровода "Северен поток", смята Кирил Дмитриев, ръководител на фонда за благосъстояние на Русия по време на Петербургския икономически форум, цитиран от ТАСС. Той посочи, че технически тръбите могат да бъдат възстановени и цитира изявления от "Алтернатива за Германия" за запазен интерес, но дори и от партията отбелязват, че доставки могат да бъдат подновени едва след края на войната в Украйна.

Проектът "Северен поток" има общо четири тръби за пренос на газ от Русия към Германия по дъното на Балтийско море. Втората фаза от реализацията - "Северен поток 2", така и не получи лиценз за работа заради нахлуването на Русия в Украйна и тогавашният канцлер Олаф Шолц спря процедурата.

През есента на 2022 година три от тръбите на газопровода бяха повредени след взривове. Парадоксално, но цяла остана само една от тръбите от "Северен поток 2". В Германия обаче част от съоръженията вече са насочени към националната мрежа и доставки. Страната изгради и първите си терминали за втечнен газ, с които покрива част от руските доставки.

Според Дмитриев Германия е загубила надежден и евтин източник на природен газ, макар че Русия започна да намалява доставките по "Северен поток 1" точно в критичния период за пълнене на газохранилищата в Европа, което доведе и до повишаването на цената на газа и енергийна криза.

Русия за първи път призна спад на добива на петрол

По време на форума Русия за първи път призна, че има намаляване на добива на петрол. Вицепремиерът Александър Новак коментира, че нивото е по-ниско спрямо началото на годината, като отбеляза, че причината са "непланирани ремонти" на рафинериите.

За последно официални данни за добива на петрол бяха публикувани през пролетта на 2023 година. Тогава с указ на президента беше позволено компаниите от петролния и газовия сектор да не дават информация за добивите и финансовото си състояние.

Новак коментира още, че терминалите за износ на петрол са натоварени максимално, но не бе споменато, че капацитетът на част от тях е намален след ударите с украинските дронове.

Според изчисленията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) през април добивът на руски петрол е намалял с 460 хил. барела до 8,8 млн. барела на денонощие през април. Но през май украинските удари по рафинерии се увеличиха и поне 10 рафинерии са спрели за кратко или по-дълго време своята работа.

Графика: Bloomberg

По данни на Министерството на финансите, цитирани от Bloomberg, през май рафинериите в страната са получили компенсации в размер на 204 млрд. рубли (2,8 млрд. долара). През април сумата беше 207 млрд. рубли. Това са средства, които правителството изплаща на петролните компании, когато цената на петрола на световните пазари е по-висока от вътрешния пазар и целта е да бъде поддържана цената на вътрешния пазар по-ниска.

Обратно, при по-евтини петрол и горива на външните пазари, петролните компании внасят средства във фонда за благосъстояние. По данни на Bloomberg компаниите са внасяли компенсации в бюджета през февруари и март, но след това войната в Близкия изток повиши цената на петрола на световните пазари.