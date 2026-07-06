Dow затвори над 53 хил. пункта за първи път

Американският фондов пазар запази положителната си динамика в понеделник след силна седмица на Wall Street, пише CNBC.

Широкият борсов индекс S&P 500 отбеляза ръст от 0,72% и затвори на ниво от 7537,43 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 1,12% до 26 121,16 пункта.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачи с 155,84 пункта, или 0,29%, и затвори на рекордно високото ниво от 53 055,91 пункта. Индексът, проследяващ представянето на акциите на 30 компании, отбеляза рекорд и по време на сесията.

Технологичните акции масово поскъпнаха. Борсово търгуваният фонд State Street Technology Select Sector SPDR се повиши с почти 2%, тласкан нагоре от 7-процентното покачване на цената на книжата на Western Digital и 2,8-процентното поскъпване на Teradyne. Цената на акциите на Marvell Technology нарасна с над 1%, а на Oracle отбеляза ръст от 2,5%.

Dow се повиши с близо 2% миналата седмица. S&P 500 и Nasdaq Composite също отбелязаха силни ръстове, като се покачиха съответно с 1,8% и 2,1% за седмицата.

Тези повишения станаха факт, въпреки че секторът на полупроводниците – движещата сила зад голяма част от ръста на пазара тази година – отбеляза спад миналата седмица, като инвеститорите намалиха експозицията си към производителите на чипове и пренасочиха средства към други сектори. Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor отбеляза спад от 3,2%, което бе втората му поредна седмица на загуби. Въпреки това фондът приключи първите шест месеца на годината с ръст от над 80% и в понеделник отбеляза повишение от около 2%.

„Очакванията са наистина високи и затова не знам дали през втората половина на годината ще видим толкова силен ръст при тези акции, колкото през първата половина“, коментира Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в Ameriprise Financial.

В този дух Саглимбене очаква през следващите месеци да се наблюдават колебания в динамиката между лидерите в сектора на изкуствения интелект и пазара като цяло. Това зависи преди всичко от това дали компаниите, свързани с AI, ще успеят да потвърдят своите прогнози и да отчетат „солидни“ печалби, добавя той.

Акциите на Microsoft поевтиняха с почти 1%, след като компанията обяви, че ще съкрати 2,1% от служителите си.

Книжата на Dell Technologies пък поскъпнаха с над 4%, след като президентът Доналд Тръмп рекламира компютрите на компанията от Белия дом.

Доходността по американските държавни облигации остана почти без промяна в понеделник, докато инвеститорите очакват протокола от заседанието на Федералния резерв, който ще бъде публикуван по-късно тази седмица, както и срещата на върха на НАТО в Турция.

Доходността по 10-годишните ДЦК спадна с 1 базисен пункт до 4,469%, а по 2-годишните се понижи с над 1 базисен пункт до 4,114%. Доходността на 30-годишните облигации се повиши с по-малко от 1 базисен пункт до 4,984%.

На петролните пазари цените останаха почти без промяна, като се задържат около нивата отпреди войната в Иран, след като Саудитска Арабия намали драстично цените си, ОПЕК+ одобри поредно увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток продължава да се възстановява.

Фючърсите на петрола сорт Брент, които в края на април достигнаха четиригодишен връх от над 126 долара за барел, затвориха на ниво от 71,99 долара за барел, което е спад с 14 цента. Американският суров петрол West Texas ​Intermediate затвори на цена от 68,55 долара за барел, което е спад с 13 цента.

Цената на златото отстъпи от двуседмичните си върхове под натиска на по-силния щатски долар, макар че загубите бяха ограничени, тъй като признаците за забавяне на пазара на труда в САЩ смекчиха очакванията за повишение на лихвените проценти от Федералния резерв.

Спот цената на златото спадна с 0,4% до 4159,99 долара за тройунция, след като достигна най-високото си ниво от 22 юни. Американските фючърси на златото с доставка през август се повишиха с 1% до 4167,50 долара за тройунция.