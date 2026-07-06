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Microsoft ще съкрати 3200 работни места в подразделението си за видеоигри Xbox

Според изпълнителния директор на Xbox Аша Шарма част от работния процес преминава през прекалено много управленски нива

19:25 | 06.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Американската софтуерна компания Microsoft обяви, че ще съкрати около 3200 работни места в подразделението си за видеоигри Xbox, произвеждащо едноименната игрова конзола, в рамките на най-значителното преструктуриране в историята си, предаде DPA.

„Днес бизнесът ни не е в добро състояние“, заяви изпълнителният директор на Xbox Аша Шарма в имейл до служителите, публикуван в социалната мрежа X.

Според ръководителката на Xbox в момента част от работния процес преминава през прекалено много управленски нива, а сложната организационна структура забавя вземането на решения.

„Преструктурирането“ ще намали управленските нива до максимум пет, а където е възможно – до само три, обясни Шарма.

Тя заяви още, че 1600 работни позиции ще бъдат съкратени незабавно, а останалите – в рамките на 12 месеца. Освен това четири игрови студия, разработващи игри, ще напуснат групата.

Изпълнителният директор на Xbox Аша Шарма. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg Изпълнителният директор на Xbox Аша Шарма. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Изпълнителният директор отбеляза, че броят на играчите и времето, прекарано в игри на Xbox, са намалели през последните години.

Преструктурирането е насочено към бъдещ растеж на бизнеса с Xbox, като целта е компанията в крайна сметка да достигне над 1 млрд. потребители на ден, изтъкна Шарма.

Microsoft вече съкрати хиляди работни места в сектора на видеоигрите, след като приключи придобиването на Activision Blizzard, компанията разработчик на видеоиграта Call of Duty, за около 69 млрд. долара в края на 2023 г.

(БТА)

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Последна актуализация: 19:27 | 06.07.26 г.
Microsoft Xbox Аша Шарма съкращения видеоигри
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